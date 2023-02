A növényi termékek 51, valamint az élő állatok és állati termékek árának 46 százalékos emelkedésének eredőjeként 2022-ben 50 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Jelentősen nőttek ugyanakkor az agrártermelők kiadásai is, a ráfordítási árak emelkedése ugyanis 45 százalékos volt. Utóbbin belül 50 százalékos volt az úgynevezett folyó termelőfelhasználás – vagyis a termeléshez szükséges, mástól vásárolt termékek és szolgáltatások – értéke 50 százalékkal emelkedett, a beruházások árszínvonala pedig 15 százalékkal nőtt.

A gabonafélék áremelkedése közelítette a 70 százalékot.

A KSH összefoglalója szerint a jelentős termelőiár-emelkedéshez több tényező együttesen járult hozzá. Ezek között szerepel, hogy nem múltak el még ugyanis a Covid–19 járvány miatt kialakult ellátási és kereslet-kínálati zavarok, az orosz–ukrán háború pedig élelmiszer- és energiaellátási, valamint általános bizonytalanságot hozott a világpiacon. Ukrajna és Oroszország egyaránt jelentős szereplője a gabona-, az olajos magvak- és a műtrágya-világpiacnak, mégpedig az eladói oldalon. Hozzájárult a termelői árak emelkedéséhez az is, hogy

a hazai termelést különösképpen sújtotta az egyébként Európa jelentős részén pusztító aszály, ami például számottevően visszavetette a takarmány- és egyéb ipari feldolgozás alapjául szolgáló kukorica termését,

amiből pedig Magyarország normál években jelentős mennyiséget dob az exportpiacokra is. Mindezt tetézte az energiaköltségek emelkedése, és a forint gyengülése.

Az aszály miatt a hazai kukoricatermés 57, a napraforgóé 29 százalékkal csökkent, összességében pedig a gabonafélék és az olajos növények ára éves szinten 67, illetve 52 százalékkal emelkedett. Novembertől azonban az árak elkezdtek mérséklődni az előző hónaphoz képest, amiben szerepet játszik az is, hogy Ukrajnából jelentős import indult meg. A piaci hírek szerint az étkezési búza korábban akár a tonnánkénti 140 ezer forintot is elérő ára februárra 100 ezer forint közelébe süllyedt. Az olcsó ukrán import miatt leállt a hazai gabonakereskedelem, amire reagálva az agrártárca szigorú minőségi és élelmiszerbiztonsági ellenőrzést rendelt el az Ukrajnából érkező szállítmányokra.

Bár az almatermés kirívóan gyenge volt, a tavaszi fagyok az előző évekhez képest kisebb károkat okoztak, így a gyümölcsök ára a többi termékcsoporthoz képest sokkal kisebb mértékben, 5,6 százalékkal emelkedett. A burgonya és a zöldségfélék ára ugyanakkor 36, illetve 33 százalékkal volt magasabb, mint 2021-ben.

Az élő állatok ára összességében 48 százalékkal emelkedett 2022-ben. A vágócsirke felvásárlási áraiban két éve folyamatosan emelkedés tapasztalható, ennek mértéke 2022-ben jelentős, 49 százalékos volt. Mindez annak is betudható, hogy

a Magyarországot is sújtó madárinfluenza-járvány következményeként Európában csökkent a vágócsirke mennyisége, a termelési költségek pedig drasztikusan növekedtek.

A sertéspiacon ennél is nagyobb volt a termelői árak növekedése, a vágósertés a KSH adatai szerint 2022-ben 51 százalékkal emelkedett. Szeptemberben érte el a csúcsot a kilónkénti 733 forintos árral, decemberben viszont már csak 680 forint volt. Idén azonban ismét drágulást figyelhető meg: a magyar árakat meghatározó német jegyzések február közepére újabb történelmi rekordot értek el.

Érdekes folyamat játszódott le tavaly a műtrágyapiacon. Összességében 156 százalékkal nőttek az árak 2021-hez képest, amit az előállításhoz szükséges földgáz árának drasztikus emelkedése okozott. A tavalyi utolsó negyedévben ugyanakkor szétváltak az egyes műtrágya-főcsoportokban lezajló folyamatok, és ellentétes ármozgások zajlottak. Az összetett műtrágyák esetében a növekedés üteme lassult, itt a tavalyi utolsó három hónapban már csak 5 százalékkal növekedtek az árak az előző negyedévhez képest, míg az egyszerű műtrágyák esetében már árcsökkenést is meg lehetett figyelni, igaz, ez csak 1,9 százalékos volt. A konkrét termékek között a MAP foszforműtrágya ára 7,2, míg a MAS-é (mészammon-salétrom) 6,4 százalékkal csökkent a harmadik negyedévhez képest.

A takarmányok ára is jelentősen, közel 47 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva. A KSH adatai szerint ezen belül az egyszerű takarmányoké 57, a keveréktakarmányoké pedig 38 százalékkal lett magasabb. A piac itt is kettévált: az alapanyagok drágulásának hatására a keveréktakarmányoknál meredek áremelkedés volt jellemző az elmúlt félévben, az egyszerű takarmányoknál viszont negyedévről negyedévre lassult a drágulás üteme. Összességében pedig 2022 negyedik negyedévében 5,3 százalékkal kellett többet fizetniük az állattenyésztőknek a takarmányokért, mint az előző negyedévben. Árfelhajtó hatású volt az is, hogy az energia és a kenőanyagok ára 50 százalékkal emelkedett. Ezen belül az elektromos áram és a fűtőanyagok ára több mint kétszeresére, míg az üzemanyagoké 27 százalékkal nőtt, míg a növényvédő szerek 22, az állatgyógyászati készítmények pedig 12 százalékkal drágultak 2021-hez képest.