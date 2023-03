A mezőgazdaságot sújtó, szélsőségesebbé vált időjárás miatt érdemes mezőgazdasági biztosításokat kötni a termelést nehezítő kockázatok kezelésére, amelyhez az idén is az egységes kérelem keretében igényelhetnek a gazdálkodók támogatást – hívta fel a figyelmet keddi közleményében az Agrárminisztérium (AM).

Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

A minisztérium javasolja, hogy

a gazdálkodók vegyék igénybe a támogatási lehetőséggel összekötött mezőgazdasági biztosítást.

Az Agrárminisztérium célja, hogy a károk csökkentését szolgáló technológiai fejlesztések és az ezt célzó termelési gyakorlatok szélesebb körű alkalmazásának ösztönzése mellett a növénytermesztők és a kertészek közül minél többen egészítsék ki kockázatkezelési eszköztárukat a kárenyhítési alapban való részvétel mellett.

A minisztérium emlékeztetett:

a tavalyi évhez kapcsolódóan több mint 23 ezer kérelemre csaknem 14 milliárd forint támogatást hagytak jóvá a gazdálkodók számára.

Az A módozatú biztosítások díjának 57, míg a B és C módozatoké 40-40 százaléka részesült támogatásban. A biztosításidíj-támogatásnak köszönhető, hogy a biztosítók 40 milliárd forint feletti összeget fizettek ki az aszálykárok után 2022-ben.

Az olyan mezőgazdasági biztosítási szerződések díja támogatott, amelyek üzemi szinten a növénykultúrában 20 százalékot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó kedvezőtlen időjárási jelenségek által okozott veszteségekre nyújtanak fedezetet.

Az AM kitért arra is, hogy a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az idén is közleményt ad ki, amelyben közzéteszi azon biztosítótársaságok, illetve biztosítóegyesületek nevét, amelyek jogosultak díjtámogatott biztosítási szerződések kötésére. A Magyarországon működő legjelentősebb társaságok közül több évről évre kínál díjtámogatott biztosítási szolgáltatást.

A díjrendezett mezőgazdasági növénybiztosítással felvértezett termelők számára előnyt jelent, hogy ők jogosultak a kárenyhítő juttatás maximális, 80 százalékos összegére, így a mezőgazdasági növénybiztosítás rendszere segíti a gazdálkodókat abban, hogy magasabb kárenyhítő juttatási összeget vehessenek igénybe.

Az intézkedés töretlen sikerét és az Agrárminisztérium elhivatottságát bizonyítja, hogy amíg a 2016-ban még 4 milliárd forint volt az éves felhasználható támogatási keretösszeg, addig ez mára 14,3 milliárdra emelkedett, és az elmúlt 7 év alatt 100 ezer kérelem kapcsán több mint 37 milliárd forint kifizetésére került sor.

Az Agrárminisztérium ezúttal is megerősítette, hogy az Európai Unió Bizottsága 2022. november 7-én elfogadta Magyarország Közös Agrárpolitikai (KAP) Stratégiai Tervét, amelynek alapján az agrártámogatási források 2023. január 1-jétől felhasználhatók lettek. A magyar stratégiai terv továbbra is kiemelt helyen kezeli a kockázatkezelési eszközök támogatását, ennek megfelelően a biztosítási kedv, az öngondoskodás megtartása és növelése érdekében a biztosítási díjhoz kapcsolódó támogatásra a termelők hosszú távon számíthatnak.

Az Agrárminisztérium felhívja a gazdálkodók figyelmét az öngondoskodás fontosságára, és azt javasolja a gazdáknak, hogy vegyék igénybe a támogatási lehetőséggel összekötött mezőgazdasági biztosítást

– zárja közleményét a tárca.