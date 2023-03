Egy új, mesterséges hőforrást használó poloskacsapdát fejlesztettek ki az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének kutatói – derül ki a szervezet által pénteken kiadott közleményből.

Az új csapda a növénytermesztésben már régóta alkalmazott, illatanyagos megoldást egészítheti ki, miután pont abban az időszakban eredményes, amikor a feromoncsapdák hatékonysága csökken.

Ezzel a poloskák elleni védekezés hosszabb időszakon át is megoldható.

A poloskák a lakásokba is a hideg elől húzódnak be, csakúgy, mint a fóliasátrakba, ám az utóbbi helyeken képesek komoly károkat is okozni, különösen, hogy az utóbbi időben több inváziós poloskafaj is érkezett hazánkba, amely tömegesen elszaporodott.

Az ATK NÖVI kutuatói által kifejlesztett csapdázási módszer azt használja ki, hogy a poloskák szeptemberben, októberben, vagyis a telelőre vonulás időszakában olyan helyeket keresnek, amelyek jobb túlélést biztosítanak számukra. Ezek általában a jól védett, a környezetnél melegebb zugok, így

az új csapdák mesterséges hőforrással csalogatják magukhoz az állatokat.

A csapdákban termosztáttal szabályozott fűtőlap biztosítja a megfelelő hőmérsékletet, és az első tesztek szerint egy átlagos októberi csapdázási napon alig öt óra alatt a területen található márványos poloskák feltételezett egyedszámának a 13 százalékát gyűjtötte be. Az új csapda teljesen környezetbarát, nem tartalmaz semmiféle toxikus kémiai anyagot és a lakosság által is alkalmazható – írják a közleményben.