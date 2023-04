Madárinfluenzát találtak egy Csongrád-Csanád vármegyei mulardkacsa-telepen, Pusztaszer településen. A 9 ezres állományt elkezdték leölni, a telep körül kialakították a védőzónát. A Nébih laborjában igazolták a vírus jelenlétét.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI (illusztráció)

Az állategészségügyi szakemberek azonnal megkezdték az fertőzött állomány felszámolását. Továbbá

az adott gazdaság körül kijelölték a három kilométer sugarú védőkörzetet, valamint a tíz kilométer sugarú körnél nagyobb, kiterjesztett megfigyelési körzetet.

Az elmúlt időszakban észlelt madárinfluenza-esetek is alátámasztják, hogy az állományok zártan tartása és a járványvédelmi előírások betartása kiemelten fontos, tehát az állattartóknak az ország valamennyi területén mindent meg kell tenniük, hogy megóvják állományukat a betegségtől.

Nem szabadulunk a madárinfluenzától – milliószám kell leölni a szárnyasokat A jelek szerint korántsem vagyunk a hazai madárinfluenza-járvány végén, idén már négy kitörést jegyzett fel a hatóság. A kór egész Európában pusztít, a termeléscsökkenést ukrán és brazil importtal pótolják.

Már idén is az ország több részén találtak madárinfluenzával fertőzött szárnyasokat. A legtöbb madár csak sokára kezdi el produkálni a H5N1-vírus jelentésére utaló jeleket, de már ilyenkor is fertőzhetnek. A betegséget általában vad madara viszik be a telepekre, ahol aztán az előírásoknak megfelelően a teljes állományt meg kell semmisíteni, hogy megakadályozzák a nagyobb járványt.

2022 tavaszán nagyjából hárommillió szárnyast kellett elaltatni a madárinfluenza miatt.

Ez nagyjából 13-15 milliárd forint kárt okozott a gazdáknak, de szakértők szerint az ágazatot érintő tényleges kár ennek akár a duplája is lehet.