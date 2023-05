Először 2017-ben rendeztek szántóföldi kiállítást, azzal a céllal, hogy egyfajta „telepi gyakorlat” formájában juttassák el a termelőkhöz a legfrisseb információkat, amelyeket gazdálkodásukban hasznosítani tudnak – mondta az idei szántóföldi napokat beharangozó tájékoztatón Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Ilyen méretű és hasonló típusú rendezvény korábban nem volt, a NAK és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Szövetsége (Megfosz) által szervezett esemény azóta sikeres projektté nőtte ki magát: évről évre 15-20 ezer látogató fordul meg a NAK szántóföldi napok és agrárgépshow című eseményen. Idén sem hétvégére tervezik – június 7-én és 8-án tartják Mezőfalván –, mert szándékaik szerint ez nem egy családiprogram, hanem szakmai információátadásra és tudásbővítésre alkalmas rendezvény lesz – hangsúlyozta a NAK-elnök.

A szakmai programokat helyezik előtérbe Mezőfalván.

Minden évben kiemelnek egy fontos témát, idén ez fenntarthatóság lesz, de az aszály és az öntözés is hangsúlyosan jelenik meg a programokban és a gépbemutatókon. Ennek keretében például egy másfél hektáros területen mutatják be, hogyan lehet a környezeti fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve gazdálkodni. Győrffy szerint ez önmagában is jó téma,

de most, az új közös agrárpolitika támogatási feltételeit figyelembe véve, kifejezetten zsebbe vágó.

A Megfosz kiemelt célja az agrárgépész szakma népszerűsítése – mondta Harsányi Zsolt, a szervezet elnöke, a mezőgazdasági gépek forgalmazásával, szervizelésével és raktártechnológiával foglalkozó Axiál Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Ennek érdekében sok eszközt megmozgatnak.

Szexivé kell tenni az agrárgépész-pályát. Három éve még furcsán néztek rám, amikor mondtam, hogy szükség van egy TikTok-csatornára, most pedig kifejezetten népszerű a fiatalok körében

– fogalmazott. Ennek is betudható, hogy a „Legyél te is agrárgépész!” pályaorientációs programjukról egy felmérés szerint már 1,2 millió ember hallott. Egyébként e kutatás szerint a válaszadók 85 százaléka említette meg a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart, amikor azt firtatták, amely gazdasági ágazatot szükséges támogatni – tette hozzá.

A kiállításról elmondta, hogy a magyar mezőgazdasági gépértékesítés 80 százalékát produkáló forgalmazók ott lesznek Mezőfalván. Bemutatják azt is, hogy gépgyártók jelentős fejlesztéseket hajtottak végre például a forgatás nélküli talajművelés technológiájában. Utóbbi Harsányi szerint kifejezetten fontos, amire a tavalyi aszály, és a már most kialakuló szárazság is bizonyíték.

Beszélt arról is, hogy a mezőgazdaságban nem lesz egyszerű a belső égésű motorok kiváltása, hiszen egy nagy mezőgazdasági gép egy óra alatt „leszív” 10-12 Tesla-akkumulátort, a megfelelő áramellátáshoz pedig egy órára két tonnányi akkumulátorra lenne szüksége.

Az idei év nagy várakozásokkal indult, de a bezuhanó terményárak és a magas kamatszint miatt a termelők beruházásai most alábbhagytak, így a tavalyi rekordértékesítéstől 2023-ban eddig elmaradtak a mezőgazdasági gépek forgalmazói – válaszolta a Világgazdaság kérdésére Harsányi Zsolt. Bízik ugyanakkor abban, hogy a kamatok csökkennek, és az árfolyam is segíti a géppiac újbóli felfutását, a gazdálkodók érdeklődése ugyanis nagyon nagy a fejlesztések iránt.