Továbbra is áll a búzapiac, az export minimális mennyiségben „csordogál”, import pedig egyáltalán nem jön, sem Ukrajnából, sem máshonnan – mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a gabonakereskedők, -feldolgozók és a takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. A termelők beszámolói szerint gyönyörűen néznek ki a kalászosállományok, az elmúlt napok esői nem csak a mondás szerint értek aranyat, így Lakatos Zoltán úgy véli, a jelenlegi állapotok alapján nem elképzelhetetlen a 6-7 tonnás hektáronkénti átlagtermés sem. Ráadásul az ősszel jóval nagyobb területen, újra több mint egymillió hektáron vetettek búzát, így az össztermés akár a 6 millió tonnát is elérheti.

A búzatáblák idén kivételesen jó állapotban vannak néhány héttel az aratás előtt.

Fotó: Shutterstock

A belföldi átmenő készletet 700-800 ezer tonnára becsülik, ami ugyan kevesebb, mint amire néhány héttel ezelőtt számítottak, de még így is szokatlanul nagy, és érezhetően nyomja a piacot. Ezt, a belföldi felhasználást és az új termést összevetve

a jövő évi termésig több mint négymillió tonna búzát kellene kivinni az országból exportra ahhoz, hogy ne nőjön tovább az átmenő készlet

– jelentette ki az elnök. Erre azonban nemcsak a jelenlegi piaci helyzetben – amikor nincs kereslet a magyar búzára –, hanem egyébként is vajmi kevés a remény. Lakatos szerint ugyanis, ha minden jól megy, egy szezonban akkor is legfeljebb csak 2,8-3 millió tonnát lehet kiszállítani az országból. De ezt a mennyiséget is csak akkor, ha a piacaink rendben vannak, ami viszont most egyáltalán nincs így, mivel

a fontos piacainkat az ukránok keményen elfoglalták

– fogalmazott.

A magyar búza számára eddig a legfontosabb exportpartnernek számító Olaszországot könnyen eléri az ukrán termény, de az északi államokba is tudnak szállítani. Ennek az lesz a következménye, hogy a magyarországi búza számára az exportpiacok távolabbra tolódnak, és kikötőkön keresztül kellene őket elérni, de ehhez nem lesz elegendő fuvarkapacitás – mondta Lakatos Zoltán.

Letarolták az ukránok a magyar búza- és lisztpiacot Csak a szállításon 25 euró hátrányban van a magyar termény.

Mindezek következménye, hogy egyértelmű kínálati piaccal kell szembesülniük a búzatermelőknek, az árak lefelé fognak menni, ahogyan az egyébként már most is történik. Nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy hol lehet a búzaár alja.

A kínálati piac annyiban is nehezíteni fogja a termelők dolgát, hogy a magas kamatok és a biztosan rendelkezésre áló gabona miatt nagyon valószínű, hogy a malomipar és a takarmányipar is kevesebbet fog készletezni.

A termelők pedig a nyomott árak és a magas költségek miatt nem fognak sokat keresni az idei búzatermésen, akármilyen jó hozamokkal zárul is az aratás.

A gazdálkodók a magas költségek miatt nincsenek jó pénzügyi helyzetben, kell nekik a gyors bevétel, ezért – és mert kell a hely a raktárakban – biztosan lesznek sokan, akik a termésük egy részét kénytelenek lesznek a „kombájn alól”, vagyis rögtön a betakarítás után eladni. Ez pedig további árleszorító hatással járhat. Az eladható mennyiség azonban a vázolt piaci helyzet miatt meglehetően korlátos, az export üteme pedig lassú lesz, így Magyarországon tetemes mennyiségű gabona gyűlik fel.

A bankoknak arra kell készülniük, hogy a szokásosnál nagyobb mennyiségű termény finanszírozásához a termelőknek és a feldolgozóknak is az eddigieknél több hitelre lesz szükségük

– vetítette előre a gabonapiaci helyzet közvetlen pénzügyi hatását.