Folyamatosan csökken Magyarországon a zöldborsó vetésterülete: tavaly 16,4 ezer hektáron 82,01 ezer tonna zöldborsót termeltek, az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) tavaszi mezőgazdasági munkákról szóló jelentése alapján pedig idén még kisebb felületet foglal el a növény, mivel előirányzott vetésterülete 15,4 ezer hektárt tesz ki. (Csak érdekességképpen: a KSH adatai szerint 1990-ben még 31,4 ezer hektár volt a betakarított terület, amely már a következő évben 20 ezer hektár alá csökkent, és azóta sem volt nagyobb, mint 22,9 ezer hektár.)

Az alacsonyabb termésmennyiség miatt romlik a feldolgozók kapacitáskihasználtsága.

Fotó: Bús Csaba / Petőfi népe

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2022-ről szóló értékelése szerint a termelés zsugorodása végiggyűrűzött a teljes termékpályán: a feldolgozók a késztermék-előállításban is hasonló mértékű kiesést könyvelhetnek el, jóllehet 50 százalék körüli alapanyagár-emelést hajtottak végre a konzervgyárak és a hűtőházak. Problémát okozott, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt a gyártási tervhez képest is körülbelül 15 százalékos volt a zöldborsókiesés. A FruitVeB egyébként már 2021-ben is gondokról számolt be, akkor a vetésterület csökkenését az is tetézte, hogy a rendkívül hideg tavasz után azonnal berobbant a forró, hőhullámos nyári időszak, ez pedig legalább 25-30 százalékos terméskiesést okozott.

A zöldséget nem az aszály drágítja, hanem azt is az energia Az aszálynál is nagyobb gondot okozott a szántóföldi zöldségtermesztőknek a költségnövekedés, különösen az ipari zöldségeket termelők kerültek nehéz helyzetbe.

Eközben Magyarország az Európai Unióban valódi zöldborsó-nagyhatalomnak számít.

Az Eurostat adatai szerint az unió első három legnagyobb zöldborsótermelője Franciaország, Spanyolország és Magyarország volt 2022-ben, 35,8 ezer tonnás forgalmával az EU27 legnagyobb belső piaci a zöldborsókonzerv-exportőrje Magyarország volt. Eközben a harmadik országokba is Magyarország volt az unió vezető exportőre 21,5 ezer tonnás mennyiséggel.

Így nem is meglepő, hogy a KSH adatai szerint Magyarországon a friss és feldolgozott (vagyis a fagyasztott és a konzerv) zöldborsó külkereskedelmi egyenlege pozitív. A zöldborsókonzerv kivitele 20 százalékkal, 57,3 ezer tonnára nőtt 2022-ben az egy évvel korábbihoz képest. A legjelentősebb felvevőpiac Oroszország volt, emellett Németországba, Olaszországba, Litvániába és Romániába is szállítottak zöldborsót.

Az idei első negyedévben viszont jelentős mértékben, 24 százalékkal csökkent az exportpiacokon eladott zöldborsókonzerv mennyisége az előző év azonos időszakához képest: 8,7 ezer tonnára apadt.

A legnagyobb mennyiség továbbra is Oroszországba ment (1,29 ezer tonna), ezt követte Litvánia és Olaszország szintén ezer tonnát valamivel meghaladó mennyiséggel.

A fagyasztott zöldborsó kivitele már tavaly lejtőre került, aminek a csökkenő termésmennyiség mellett az is oka lehetett, hogy a magasba szökött energiaárak miatt a feldolgozók minimálisra fogták vissza energiaigényes tevékenységeiket, például a fagyasztást.

A kivitel 29 százalékkal, 8,3 ezer tonnára csökkent 2022-ben, a legnagyobb importőr pedig Románia és Németország volt. A kivitel csökkenése az idei év első három hónapjában is folytatódott: az előző év azonos időszakához viszonyítva március végéig 26 százalékkal kevesebb, 2,3 ezer tonna fagyasztott zöldborsó került az exportpiacokra, miközben az import is fékezett 10 százalékkal, 1,15 ezer tonnára. A magyar piacra elsősorban Belgiumból és Lengyelországból érkezett fagyasztott zöldborsó.

