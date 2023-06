Elhalasztott gépvásárlások, növekvő bérmunka Egy májusi felmérés szerint a megkérdezett gazdálkodók 63 százaléka jelezte, hogy a beszerzési költségek megugrása és a finanszírozási feltételek romlása miatt az elmúlt egy évben el kellett halasztania tervezett gépvásárlását. Ez a kutatást végző Agroinform.hu szerint azt is jelenti, hogy megnőtt a gépi bérmunka jelentősége a mezőgazdaságban. A megkérdezett több száz magyarországi gazdálkodó 38 százaléka a szolgáltatói és az igénybe vevői oldalon is érintett a gépi bérmunkában. A bérszolgáltatók 23 százalékának ez a tevékenység a fő profilja, a többség csak a kapacitásainak jobb kihasználása érdekében, kiegészítő foglalkozásként kínál bérmunkát. A bérmunka ügyfélköre szinte mindig ismerősi körből kerül ki, ezáltal a bérszolgáltatók 78 százaléka 10 kilométeren belüli távolságról érkezik a művelési területre. A kutatásból kiderül az is, hogy a magas üzemanyag- és inputanyag-árak miatt a gépi bérmunkadíjak jelentősen megugrottak az elmúlt egy-másfél évben, de az áremelésnek van egy viszonylag kemény felső korlátja is, hiszen a legtöbb területen nagy a kínálat, a gazdálkodók pedig igen árérzékenyek.