Ausztráliában hódítanak a békéscsabai Árpád-pálinkák Míg korábban értékmentés miatt főztek pálinkát az emberek, és azokat a gyümölcsöket cefrézték, amelyeket nem fogyasztottak el, valamint befőtt és lekvár sem lett belőlük, egy ideje már csak minőségi, hibátlan gyümölcsöt használnak pálinka-alapanyagként, és olyan italokat készítenek, melyekben ott a gyümölcsfajta illata, karaktere, aromája – mondta a beol.hu podcastjában Nagy Árpád, a békéscsabai Árpád Pálinka Manufaktúra főzőmestere. Ennek is köszönheti a főzde, hogy sikeres a nemzetközi porondon is: a London Spirits Competition nemzetközi párlatversenyen az Árpád Prémium Piros Vilmoskörte Pálinka, valamint az Árpád Prémium Mandarin Párlat egyaránt ezüst minősítést kapott, a San Francisco-i World Spirits Competitions világversenyen pedig az Árpád Prémium Gyömbér Párlatot díjazták ezüstéremmel. Kuriózum, hogy Ausztráliában is fogyaszthatnak Árpád-pálinkát az emberek, hiszen már hetedik éve szállítanak oda.