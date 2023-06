Több mint húszezer látogatóval zajlott le a napokban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által szervezett legnagyobb hazai szántóföldi kiállítás. A NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow-Mezőfalva a fenntartható, illetve a klímaváltozáshoz alkalmazkodó gazdálkodási módszerek, eszközök bemutatására helyezte a hangsúlyt.

Fotó: ZSOCC / Győrffy Balázs / Facebook

Hagyományosan ez az ország legnagyobb területen, több mint 40 hektáron megrendezett szántóföldi rendezvénye, amelynek ezúttal is a Fejér megyei Mezőfalva melletti szántóföldek adtak otthont. Idén egyrészt a fenntarthatóság állt a rendezvény középpontjában, másrészt azoknak a lehetőségeknek a bemutatása, amelyek segítenek a klímaváltozáshoz alkalmazkodó eredményes gazdálkodásban. Amiről elméletben sokat hallani, annak itt a gyakorlati megvalósításai is láthatók voltak, számos követhető példát bemutatva.

Fotó: Győrffy Balázs / Facebook

Az eseményt az elmúlt években megszokott módon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségével (MEGFOSZ) együttműködésben rendezte meg.

Ezúttal is széles programkínálat várta az agrárvállalkozókat, gazdálkodókat, segítve őket a megalapozott szakmai döntéshozatalban. A gépgyártók fejlesztései a forgatás nélküli talajművelés irányába haladnak, és folyamatosan gyarapszik azon tudatos gazdálkodók száma, akik évek óta így művelik földjeiket, védve a kiszáradástól. Ezek a technológiák, technikák, gépek, eszközök is felsorakoztak Mezőfalván. Az ország legnagyobb, álló- és mozgógépes szabadtéri kiállításán megtekinthető volt a mezőgazdasági gépek legszélesebb kínálata, a mozgó gépbemutatón működés közben is megfigyelhették a látogatók a legmodernebb eszközöket, gépeket, gépkapcsolatokat. Emellett az évszaknak megfelelő fajtabemutatók, mikroparcellás és demóparcellás növénytermesztési bemutatók, valamint egyebek közt a gazdálkodás különböző területeit ismertető előadások is helyet kaptak.

Fotó: Győrffy Balázs / Facebook

A rendezvény górcső alá vette azokat a lehetőségeket, technikákat és jó gyakorlatokat, amelyek alkalmazhatók például aszály vagy más szélsőséges jelenségek esetén. A Változó klíma, alkalmazkodó mezőgazdaság!” elnevezésű tematikus tanösvény ismertette a klímaváltozás hatásait és azokat a megoldásokat, amelyek segítenek a gazdálkodóknak mérsékelni a negatívumokat. A másfél hektáros NAK Szakmai Színtér a fenntarthatóság jegyében, gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket, bemutatva a gazdálkodás környezeti fenntarthatóságának aktív, gyakorlati megvalósítási lehetőségeit. Mindezen témákban szakértők is álltak az érdeklődők rendelkezésére a helyszínen, ahogy többek közt az agrártámogatási lehetőségek kapcsán is.

Fotó: ZSOCC / Győrffy Balázs / Facebook

A szándékosan hétköznapokra, szerdára és csütörtökre szervezett kiállítás most is megőrizte igazi szakmai jellegét, továbbá a hazai és külhoni agrárszakemberek mellett sok száz agrárdiák is részt vett rajta, számos agrárszakképzési intézményből, ezáltal betekintést nyerve a modern gazdálkodásba.