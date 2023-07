Az előző évihez képest 9,1 százalékkal növekedett a mezőgazdasági termelők hitelállománya, és meghaladta a 981 milliárd forintot – közölte a március 31-i adatokat az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Az agrárágazatok együttes hitelállományának aránya a nemzetgazdasági értékhez képest 14,4 százalék volt. A mezőgazdaság 981,2 milliárd forintos hitelállományából 613 milliárdot a a társas vállalkozások tudhatták magukénak, míg az egyéni gazdaságok 368,2 milliárd forintnyi hitellel rendelkeztek.

A kistermelők hiteleinek alig több mind tizede ment a kertészekhez.

Fotó: Shutterstock

A mezőgazdasági egyéni gazdaságok hitelállománya az előző év azonos időszakához képest 2,2 százalékkal csökkent, részesedésük a mezőgazdaság teljes hitelállományából 41,9 százalékról 37,5 százalékra esett vissza. Az egyéni gazdaságok hitelállományában továbbra is a beruházási hitelek voltak túlsúlyban, annak ellenére is, hogy ezek összege 6,8 százalékkal, 251,1 milliárd forintra mérséklődött, ez pedig az előző év első negyedévéhez viszonyítva 18,5 milliárd forinttal jelentett alacsonyabb összeget. Értékben még így is a teljes hitelállomány közel 70 százalékát tették ki a fejlesztésre fordítható források.

Az egyéni gazdaságok hitelállományában a szántóföldinövény-termesztők finanszírozásához köthető a legnagyobb rész, 59,4 százalék.

Az állattartással és -tenyésztéssel foglalkozók a hitelállomány további 16,8 százalékát, a kertészeti ágazat pedig 11,0 százalékát adta 2023. március 31-én.

Egyéb gazdaságok: csökkenés minden szinten

A szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó egyéni gazdaságok hitelállománya 218,7 milliárd forint volt 2023 első negyedévében, ami 3,2 milliárd forinttal volt kevesebb az egy évvel korábbi azonos időszak értékénél. A csökkenés két fő oka az egyéni szántóföldi gazdálkodók beruházási hiteleinek 11,3 milliárd forintos és éven belüli hiteleik 2,7 milliárd forintos visszaesése volt.

Az állattenyésztéssel foglalkozó egyéni gazdaságok 62 milliárd forintos hitelállománya 3,7 milliárd forinttal maradt el az elmúlt év azonos időszakának szintjétől. Az ágazatban a legnagyobb, 2,1 milliárdos visszaesés a baromfiszektorban volt, ezt követte a sertés szakágazat, amelynek hitelállománya 0,8 milliárd forinttal volt kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az állattenyésztők hitelállomány-csökkenésének legnagyobb részét a beruházási hitelek 3,1 milliárd forintos visszaesése okozta.

A kertészet hitelállománya 10,2 százalékkal, értékben összesen 4,6 milliárd forinttal volt kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Leginkább a beruházási és az éven belüli hitelek estek vissza: 2,9 és 3 milliárd forinttal. Az állomány értéke a beruházási hitelek esetében 29,9 milliárd forintról 27 milliárdra, az éven belüli hiteleknél pedig 10,2 milliárdról 7,2 milliárd forintra csökkent.

A nagyobb gazdaságok nem álltak le a beruházásokkal

Az egyéni gazdaságok hitelállományának mérséklődésével szemben folytatódott a mezőgazdaságban tevékenykedő társas vállalkozások hiteleinek 2019-től megfigyelhető dinamikus növekedése: a kihelyezett banki források értéke 2023 első negyedévének végére 613 milliárd forintra gyarapodott, ami 17,2 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Továbbra is a forinthitelek domináltak, bár részesedésük 6,6 százalékponttal 86,3 százalékra csökkent.

A hitelállományon belül az éven túli hitelállomány bővülése volt kiemelkedő, a hitelösszeg 14,5 százalékkal, 477,8 milliárd forintra gyarapodott 2023 első negyedévében. Az éven túli hitelek közül a beruházási hitelek 18,8 százalékkal, 332,3 milliárd forintra, a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek pedig 5,7 százalékkal 145,5 milliárd forintra emelkedtek.

A társas vállalkozások hiteleiből az állattenyésztők részesednek a legnagyobb mértékben.

Fotó: Shutterstock

A mezőgazdaságban tevékenykedő társas vállalkozások hitelállományának jelentős része, 42,9 százaléka az állattenyésztéssel foglalkozó társas vállalkozásokhoz, 34,3 százaléka pedig a szántóföldinövény-termesztőkhöz került. Az állattartók körében a sertéstartók részesedése volt a legmagasabb, 14,8 százalék. Ezt követte a baromfitartók, majd a szarvasmarhatartók részesedése, az előbbi 13,5, az utóbbi 13,4 százalékot ért el. A kertészeti ágazat kisebb, 7,7 százalékos részesedéssel bírt, azon belül a zöldségtermelés 5,2 százalékot képviselt a teljes hitelállományban. Az egyéb ágazatokban tevékenykedők részesedése 15,2 százalékot tett ki.

Az állattenyésztők vitték a prímet

A szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó társas gazdaságok hitelállománya 210,2 milliárd forintra bővült, 24,9 milliárd forinttal haladta meg az előző év azonos negyedévi értékét. A beruházási hitelek 9,3 milliárd forinttal, a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek azonban ennél jóval kisebb mértékben, 0,5 milliárd forinttal gyarapodtak. A rövid lejáratú hitelek is emelkedtek 13,2 milliárd forinttal.

Az állattenyésztésben tevékenykedő társas vállalkozások hitelállománya 19,3 százalékkal 262,9 milliárd forintra bővült, és ezzel a társas szektor teljes hitelállományának 42,9 százalékát tette ki. Az állattenyésztésen belül a szarvasmarha szakágazatban volt a legnagyobb hitelállomány-növekedés 14,6 milliárd forinttal, ezt követte a sertéstartóké 13,8 milliárd forinttal, majd a baromfi szakágazat 12,4 milliárd forinttal. Az állattenyésztés hitelállományában a beruházási hitelek 28,5 százalékkal, 146,5 milliárd forintra nőttek, de kiemelkedő, 46,2 százalékos volt a bővülés az éven belüli hitelek állományában is, amelyek így 11,7 milliárd forinttal haladták meg az előző év első negyedévének értékét.

A kertészetben tevékenykedő társas vállalkozások hitelállománya 15,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, ezáltal az állomány értéke 46,9 milliárd forintra nőtt. A növekedést elsősorban a beruházási hitelek 2,5 milliárd forintos és a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek 2,6 milliárd forintos bővülése okozta.