Az elmúlt héten viszonylag kevés csapadék hullott a Szekszárdi borvidéken, ennek ellenére hajnalban erősen párás a levegő, ami az alapja és magyarázata a lisztharmat helyenként erőteljes fellépésének – mondta a teol.hu-nak Gabi Géza szekszárdi növényvédő szakmérnök. A termelők arról számolnak be, hogy fajtától és fekvéstől függően változó a lisztharmat fellépése. Vannak olyan ültetvények, ahol permetezés nélkül sincs jelen a lisztharmat, de vannak olyanok is, ahol az alapos védelem mellett is jelentős fertőzések tapasztalhatók.

Tolna vármegyében most keményen meg kell küzdeni azért, hogy egészséges maradjon a szőlő.

Fotó: Shutterstock

A Tolna vármegyei hírportál beszámolója szerint egyes fajtákban – kékoportó, kékfrankos, kadarka, merlot, cardinal – jelentős lisztharmatfertőzések alakultak ki a leveleken és a bogyókon is. Az érzékeny fajtákban a folyamatos védekezések ellenére is erősödik a lisztharmat.

A peronoszpóra fertőzésveszélye továbbra is nagyon nagy

– mondja a szakember. A korábbi fertőzési időszakból tömegesen jelentek meg újabb és újabb peronoszpórás tünetek.

A fertőzöttség a leveleken és a fürtökön is közepes-erős mértékű. A fertőzési nyomás magas, és még ha száraz melegre is fordul az időjárás, a védekezésen ne lazítsunk, mert újra kedvező körülmények között tömeges tünetmegjelenés következhet be. Az intenzív védekezés folytatása javasolt – mondta Gabi Géza.

A betegségek számára kedvező időjárás miatt folyamatosan, tíz-tizenkét naponta folytatni kell a blokkszerű kezeléseket.

A vegyszeres kezelések tovább növelik a szőlőtermelés önkoltségét. A Világgazdaságnak nyilatkozó Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnöke szerint az idén legalább 20 százalékkal kellene emelni a szőlő felvásárlási árát, amit – ha a borosüveg után meg kell fizetni július 1-jétől bevezetett kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) szerinti díjat – a felvásárló borászok nem tudnak végrehajtani.