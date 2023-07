„A globális felmelegedés átrendezi az édesipart is. A legnagyobb nyertesei ennek értelemszerűen a jégkrémek, de a kekszek és ostyák fogyasztása is megemelkedett” – mondta Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke az ostya és hozzá kapcsolódó termékkategóriák piaci helyzetéről rendezett sajtótájékoztatón. Ennek az lehet a magyarázata, hogy az ostyák és nápolyik könnyen tárolhatók és fogyaszthatók, akár utazás közben is. A termékkör jelentőségét érzékeltetve kiemelte, hogy globálisan ez 100 milliárd dolláros piacot jelent, az ostyák és a nápolyik eladása éves szinten pedig 3 százalékkal növekszik. Ez a termékkategória itthon sem nevezhető marginálisnak a maga 55 milliárd forintos éves forgalmával.

Nagy divat a nassolás.

Fotó: Shutterstock

A legfontosabb fogyasztói trend jelenleg a tudatosság, amihez a gyártók is alkalmazkodnak, úgyhogy az ehhez passzoló termékeket a kekszek és az ostyák között is megtalálják az erre fogékonyak. Egy részük már teljes kiőrlésű lisztből készül, és megjelentek köztük a gluténmentes és a vegán változatok is.

Az édesség mindezekkel együtt része lehet a kiegyensúlyozott táplálkozásnak, a fogyasztókat pedig tudatosságuk megőrzéseben a gyártók a minicsomagolások bevezetésével segítik

– közölte.

A fogyasztói trendek változása mellett nagy kihívás az ágazatnak a július 1-jén bevezetett kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) címén fizetendő díj mértéke. Egyeztetést kértek a döntéshozóktól, és már túl is vannak a tárgyaláson, most abban bíznak, hogy ennek eredményeként csökkennek majd a fizetendő díjak. Ugyancsak tárgyalnak a népegészségügyi termékadó (neta) ügyében, ugyanis bizonyos termékkörökben halmozódik az adó.

A szövetség elnöke beszélt arról is, hogy a munkaerő-hiány az édesipari vállalkozások számára is minden szinten problémát okoz. Erre a modernizáció a megoldás, ez ügyben várják a pályázatokat, amelyek felgyorsíthatják az iparág ilyen irányú fejlesztéseit.

Érzékenyen érinti az édességgyártókat a kiskereskedelmi forgalom visszaesése is: tavaly az általuk gyártott termékeknél 10 százalék körüli volt a mennyiségi csökkenés, ami Sánta Sándor szerint most már inkább az átlaghoz közelít. Ez utóbbi a legfrissebb KSH-jelentés szerint májusban naptárhatástól megtisztítva 12,3 százalék volt. A szövetség elnöke úgy véli,

a második fél évben sem fordul a trend az édességeknél, és ebben a termékcsoportban további kiskereskedelmi forgalomcsökkenés várható.

Ennek oka például a cukor árának tavaly negyedik negyedévben beindult emelkedése, aminek áthúzódó hatása érezhető lesz.

A snack- és csokoládépiac eközben kifejezetten perspektivikus – derült ki Nagyidai Krisztinának, a Mondelez Hungária Kft. márkamenedzserének előadásából. A nassolás ugyanis a tudatos táplálkozás térhódítása idején sem múló divat, a hazai fogyasztók több mint 70 százaléka gyakorolja – ráadásul átlagban napi kétszer –, és ez sokszor a napi étkezés szerepét is átveszi. A cég termékfejlesztéseiben ezért szem előtt tartják a „helyes nassolás” elveit is.

A Mondelez az általános szűkülésben növelni is tudta piacait az első négy hónapban, az ostyaszeletszegmensben pedig további növekedési lehetőséget látnak. Itt egyébként 2022-ben értékben és mennyiségben is növekedni tudtak.