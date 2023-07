A magyar borászok terhei nem emelkednek, a kormány döntése szerint a régi termékdíjjal azonos mértékűre csökken a borosüvegek után a kiterjesztett gyártói felelősség keretében fizetendő összeg – mondta Nagy István agrárminiszter az M1 aktuális csatornán.

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Kiemelte: a magyar borpiac szereplőinek óriási hátrányt okozott volna az uniós előírások alapján a palackokra fizetendő többletteher, amely alól Európa nagy bortermelő országaiban – Franciaország, Olaszország, Spanyolország – a gyártók felmentést kaptak.

A soproni kihelyezett kormányülésen meghozott döntés biztosítja, hogy ne változzon a magyar borászok piaci pozíciója a külföldi versenyben, ne szenvedjenek hátrányt.

Az európai uniós rendszer a kiterjesztett gyártói felelősség keretében fizetendő díjjal azt célozza meg, hogy a termelők minél kevesebb környezetszennyező anyagot használjanak, illetve a visszagyűjtésre ösztönöz. Környezeti szempontból ez helyes irány, ugyanakkor a termelést megdrágítja – tette hozzá a tárcavezető, megjegyezve, hogy a termékdíjjal a kormány korábban „jól rendezte” a kérdést, most viszont a magyar szabályozást az uniós előírásokhoz kellett igazítani.

Kitért arra is, hogy a szőlészetek költségeit az időjárás is növelte az elmúlt időszakban, mert a páradús meleg levegő kedvez a gombák és a korokozók szaporodásának, így növelni kell a vegyszerhasználatot. Nagy István arról is beszélt, hogy korábban Magyarországon csökkentett rezsiárakkal zajlott a termelés, ezért is voltak alacsonyabban az élelmiszerárak, mostanra azonban az energia drágulása oda vezetett, hogy „utolértük a nemzetközi szintet”.