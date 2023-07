A vártnál mindenhol legalább egy-két tonnával kisebb lesz a kalászos gabonák hektáronkénti termésmennyisége – számolt be az aratás eddigi tapasztalatairól a Világgazdaságnak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. A csapadékos, de hűvösebb tavaszi időjárásban ugyanis elsősorban a kalászosok zöld tömegét adó vegetatív szervek növekedtek, erre fordította energiáit a növény, a generatívak, amelyek a termést adják, háttérbe szorultak – magyarázta. Tény az is, hogy a gazdálkodók a szokásosnál jóval kevesebb műtrágyát szórtak ki, s a hatóanyagok hiánya is befolyásolhatta a termésmennyiséget. Még lényegesebb, hogy a kijuttatott tápanyagpótló mennyisége nem csupán kevesebb volt, hanem azon belül nitrogéntúlsúlyos, ami szintén a vegetatív szervek növekedését segítette.

Az árpa aratásakor érte a termelőket az első csalódás a vártnál alacsonyabb hozamok miatt.

Fotó: Oláh Tibor / MTI

Korábban az Agrárközgazdasági Intézet is beszámolt róla, hogy az első negyedévében a gazdálkodók 40 százalékkal kevesebb műtrágyát vásároltak, mint egy évvel korábban, és már tavaly is jelentősen csökkent az értékesített mennyiség. Jól tetten érhető az is, hogy legkevésbé a nitrogénről mondtak le a termelők, az első negyedéves adatok szerint legalábbis ennek a forgalma csökkent legkevésbé: 28,7, a kálium 42,4, a foszfor aránya pedig 43,3 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Még a talaj sem tért magához

A gazdálkodók beszámolói szerint azonban úgy tűnik, nem feltétlenül csak a műtrágyahiányra vezethető vissza a vártnál gyengébb termés. Egy hajdú-bihari gazdálkodó például arról számolt be, hogy náluk korszerű technológiával dolgoznak, mindent „alátettek” a búzának, vagyis megkapta a szükséges tápanyagpótlást, ráadásul megfelelő volt a csapadékellátottság is, a várt 8-9 tonnás hektáronkénti hozam helyett azonban csak 6,5-7 tonna körüli az eredményük – mesélte a Világgazdaságnak Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) tanácsosa. Szerinte, és több szakmabeli véleménye alapján, az alacsonyabb termésátlagok mögött az is ott lehet, hogy a tavalyi hatalmas aszály után a talajok vízháztartása nem tudott teljesen helyreállni.

A nem megfelelő talajállapoton kívül az is csökkenthette a termést, hogy tavasszal a csapadékos időjárás kedvezett a sárgarozsda nevű gombabetegségnek.

Ez nem termel toxint, ugyanakkor – ha nem sikerül százszázalékosan a védekezés – hatása meglátszik a learatott búza mennyiségén. A fertőzés egyébként mindenképpen kárt okoz a gazdálkodóknak, mert növeli a növényvédelmi költségeket. Csősz Tibor szerint a vártnál alacsonyabb hozamok okainak keresésekor azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tavasz idén meglehetősen hűvös volt – és ez a jelek szerint nem csak a kertészeknek okozott problémákat.

Az igazi tárolási gondok majd az őszi betakarítás után jelentkezhetnek.

Fotó: Dodó Ferenc / Kelet-Magyarország

Hajdú-Biharban eddig azt tapasztalták, hogy a várakozásoknál ugyan kisebb a termés, de a más területeken tapasztaltakhoz képest mérsékeltebb a visszaesés – mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a gabonakereskedők, -feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Speciális helyzet ugyanakkor, hogy a megyében az állományok nagy része megdőlt. Az eddigi tapasztalatok szerint az álló búzánál 6-6,5 tonnás hektáronkénti termésátlaggal számolnak, míg a részben a nagyobb kalászsúly miatt megdőlt állományokban a „7-8 tonna is benne van” – vélekdett Lakatos. Ezzel azonban óvatosnak kell lenni, mert itt, ha az állományokat sikerül is learatni,

az alulra került szemekben elindult a csírázás, és találtak már ilyen állományban fuzáriumot is

– tette hozzá.

A bravúr is kevés lehet

Mint a cégvezető elmondta, a malomipar jelent meg elsőként felvásárlóként, de a kínálati piac miatt nem fognak egyszerre nagy készletet betárolni. A takarmányosok is fognak vásárolni, de az ő készleteik jobban fel vannak töltve korábban betárolt ukrán gabonával. A kereskedők is óvatosak, árajánlataik a legjobb minőségű búzákra tonnánként 59-62 ezer forint között mozognak.

A gabonakivitelnek némi segítséget adhat az elmúlt időszak forintgyengülése, de arról semmi esetre sem beszélhetünk, hogy húzna az exportpiac. Az ukrán gabona megjelenésével amúgy is jelentős pozíciókat vesztett magyar gabonaexportnak újabb pofon is kinéz: a hírek szerint ugyanis Szerbia 2,5 millió tonnával akar megjelenni az olasz piacon

– hívta fel a figyelmet.

Márpedig a szerbeknek – mivel oda szabad az út – nemcsak a saját termelésű, hanem ukrán, illetve orosz búza is árualapot jelenthet. Idén a logisztikai helyzet is súlyosbodott, ugyanis az ukrán tranzit foglalja a vasúti kapacitásokat is – tette hozzá.

Lakatos Zoltán 5,5-6 millió tonnás búzaterméssel számol, amihez hozzájön még félmillió tonna átmenő készlet, valamint az „innen-onnan becsorgó” 200 ezer tonna import is. Ezzel szemben áll a 2,5 millió tonnás hazai felhasználás – a többit pedig exportra kellene kivinni. (Az Aratási Koordinációs Bizottság múlt heti ülése után Feldman Zsolt, az agrártárca államtitkára 5,5 millió tonnás várható búzatermésről számolt be.) Lakatos Zoltán úgy véli:

Ha 3 millió tonnát sikerülne exportálni, az a jelenlegi helyzetben igazi bravúr lenne, de a piac kínálati jellegén az sem változtatna.

Közben tapasztalatai szerint ebben a helyzetben a termelők zavarban vannak, hogy betároljanak vagy eladjanak, de azzal is számolni kell, hogy a kukorica és a napraforgó betakarításakor már raktárhiány is felléphet.

Annyi jó hír legalább van, hogy az eddig learatott búza minősége minden paraméterében jó. A Hajdú Gabona Békés északi és Hajdú-Bihar déli területeiről vásárolt fel, és tapasztalataik szerint az ott aratott búza 30-40 százaléka malmi I-es, 50 százaléka malmi II-es minőségű volt, és csak minimális volt a csupán takarmányminőséget elérő termény. Az utóbbit azokon a területeken aratták, ahol nem használtak műtrágyát.