A martonvásári Marton Genetics cégcsoport is részese lett a 2019-ben indult, anyagi támogatást nem tartalmazó Kiemelt Exportőr Partnerségi Programnak (KEPP), amelyhez így már 46 magyar tulajdonú, a hazai exporthoz jelentős mértékben hozzájáruló cég csatlakozott. Ahogyan Sándorfy András, a Marton Genetics tagjaként működő Elitmag Kft. ügyvezetője a Világgazdaságnak elmondta, ezeknek a cégeknek a tevékenysége illeszkedik a magyar kormány „kifektetési” stratégiájához, amelynek keretében a magyar piacon megerősödött vállalatokat segítik a külföldi beruházások végrehajtásában. Az ott megszerzett pénzügyi források pedig újabb fejlesztések alapjait képezhetik hazánkban.

Sándorfy András és Szijjártó Péter a partnerségben való részvétel aláírásakor.

Fotó: Marton Genetics

Az 1991-ben alapított Elitmag Kft. a több mint hetvenéves múltra visszatekintő martonvásári kutatóintézetben nemesített különféle kalászos gabona- és zabfajták kereskedelmi képviseletét biztosítja a hazai és a nemzetközi vetőmagpiacon – mondta az ügyvezető. Ugyancsak az Elitmag végzi a fajtatulajdonost megillető, a martonvásári vetőmagok felhasználása után járó, a kutatások ráfordításait részben fedező licencdíjak folyamatos nyilvántartását és érvényesíti őket.

Az Elitmag Kft. termékköre a martonvásári növénynemesítői munka eredményeként az elmúlt harminc évben folyamatosan bővült.

Ezek nyomán a búza, az árpa, a tritikále, a durum- és rozsfajták őszi és tavaszi vetésű fajtái mellett mára a zab- és tönkölyfajták, valamint az utóbbi években a szárazborsók és a takarmányborsók is bekerültek a portfóliójába.

A tavalyi aszályban jól teljesítő martonvásári kalászos fajták legnagyobb befogadó piacai elsősorban a kelet-európai régió országai, a volt Szovjetunió utódállamai, valamint egyes közel-keleti országok. Mint az ügyvezető hangsúlyozta, az Elitmag elkötelezett külpiaci tervei megvalósításában, az export területén pedig célja a folyamatos párbeszéd fenntartása és fejlesztése a kormányzati szervekkel.

A multinacionális vetőmag-előállítókkal veszi fel a versenyt egy martonvásári társaság A jó genetikai alapok birtokában is csak korszerűbb eszközökkel lehet és kell felvenni a versenyt a multinacionális vetőmag-előállítókkal itthon és a nagy növekedési potenciállal rendelkező exportpiacokon egyaránt.

Az Agrárminisztérium (AM) döntése alapján a martonvásári cégcsoport termékei „Martonvásári vetőmag” megnevezéssel bekerültek az ágazati értéktárba is. Az erről szóló okiratban szerepel, hogy a martonvásári vetőmagok megfelelnek a hungarikumtörvényben szereplő, a nemzeti értékekről szóló definíciónak. Mint az AM illetékes bizottsága a döntés indoklásában leírta:

A magyar vetőmag-előállítás és -nemesítés a hazai agrárium csúcsteljesítménye, amely nélkül nem létezhet élelmiszertermelés, és amely megalapozza a mezőgazdaság versenyképességét, ebben pedig Martonvásár kiemelkedő szerepet tölt be.