„A legfontosabb változást talán az jelenti, hogy az új szabályok alapján egyszerűbben szerezhetnek majd földet a pályakezdő fiatal gazdálkodók, ezzel is segítve a generációváltást” – emelte ki Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (Magosz) főtitkára. Lényeges könnyebbség az ifjú gazdálkodók számára, hogy első tíz hektár megszerzésére nem kell alkalmazni az elővásárlási jog szabályait. Egy korábbi akadály elhárításával könnyítették a gazdaságátadást is. Ezelőtt ugyanis, ha valaki 10 hektárnál több állami földet vásárolt, azt is vállalta 20 évre, hogy a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el. Ez a szabály akadályt jelentett a gazdaságátadásnál, ezért a módosítás szerint gazdaságátadási szerződés esetén az állam automatikusan hozzájárul az ilyen földek átadásához.

Tíz hektárig jóval könnyebb lesz a földszerzés a pályakezdő fiatal gazdálkodók számára

Fotó: Shutterstock

Az új szabályok szerint a helyben lakó szomszéd előrébb kerül az elővásárlási sorrendben, így a módosítás alapján már megelőzi a kiemelt tevékenységek végzőit (például ökogazdálkodó, vetőmagtermesztő, állattartó).

Az új rangsor tehát:

a magyar állam, a tulajdonostárs (közös tulajdon esetén), a földhasználó, a helyben lakó szomszéd, a kiemelt tevékenységet végző földműves, a többi helyben lakó és a 20 kilométeren belüli földműves.

A termőföldek adásvételénél a hirdetményi közlés (közismert megnevezéssel a „kifüggesztés”) időtartama az eddigi 60 helyett 30 napra csökken

– mutatott rá egy másik jelentős változásra a Magosz főtitkára, aki az Agroképen megjelent cikksorozatában részletesen ismertette a változásokat. Fontos újítás a jogszabályban az is, hogy ha valaki elfogadó nyilatkozatot tett egy szerződésre, azt legkésőbb a kifüggesztés végéig vonhatja csak vissza, utána viszont már kötve van az általa tett elfogadó nyilatkozathoz.

A vételár vizsgálata során visszaáll a korábbi módszertan:

azt kell figyelembe venni, hogy a termőföld ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg az adott föld – indexálással meghatározott – 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességét

(erdők esetében ez az időtartam 50 év, azzal, hogy az erdőtalaj és a faállomány értékét együttesen kell megállapítani).

Nyilvánosak a helyi földárak A szokásostól nagyobb eltérést alaposan meg kell indokolni.

A módosított jogszabály szerint a vételár meghatározásál külön-külön is fel kell majd tüntetni a termőföld, illetve az azon található ültetvény, felépítmény forgalmi értékét vagy – amennyiben az adásvétel arra is kiterjed – a földrészlet hasznait növelő „agrotechnikai létesítmény”, például öntözőberendezés ellenértékét is. A Magosz főtitkára ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy

az illetékmentesség csak a termőföld után jár, minden más vagyonelem után viszont főszabály szerint 4 százalékos vagyonszerzési illetéket kell fizetni.

Több földrészlet egybefoglalt vételáron történő eladása esetén külön-külön is fel kell majd tüntetni az egyes területek ellenértékét, emellett a szerződésben egyértelműen utalni kell a vételár egybefoglaltságára is.

Ha két személy azonos ranghellyel rendelkezik (például mindkettő helyben lakó), akkor az dönt, hogy közülük melyik ŐCSG (őstermelők családi gazdasága) vagy CSMT (családi mezőgazdasági társaság) tagja. Változás az, hogy míg korábban nem volt semmilyen időbeli elvárás ezzel kapcsolatban, mostantól ehhez a ranghelyhez már legalább egy éve ŐCSG- vagy CSMT-tagnak kell lennie az adott személynek.

Az új szabályokat – ahogy a földforgalmi törvény többi módosítását is – a 2023. július 1-je után megkötött szerződéseknél kell alkalmazni. Ebből a szempontból tehát a szerződés megkötésének dátuma számít, így amennyiben egy adásvételt július 1-je előtt kötöttek, úgy teljesen mindegy, hogy mikor kerül sor a kamarai véleményezésre vagy a kormányhivatali döntésre, arra még a jelenlegi szabályok érvényesek.