A 2023-as támogatási évben a legnagyobb újdonságot a 202 millió euró keretösszegű Agroökológiai Program (AÖP) jelentette a közvetlen támogatások rendszerében – emlékeztetett közleményében az Agrárminisztérium (AM). Erre a tárca várakozásait meghaladva, 62 ezer kérelmen keresztül 4,072 millió hektárra nyújtottak be támogatási igényt a gazdálkodók – jelentette be Fedlman Zsolt, az AM mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

A feltételek teljesítése esetén jár a többlettámogatás.

Fotó: Shutterstock

A hazai szántókból 3,49 millió hektárt vontak be, illetve 247,6 ezer hektár nem Natura 2000-es gyepet, valamint 240,4 ezer hektár Natura 2000-es gyepet és 4,1 ezer hektár ültetvényt. Az államtitkár kiemelte, hogy a szántóknál a legnépszerűbb gyakorlatok – amelyek feltételei a program teljesítésnek, így a támogatásnak is – sorrendben a növénytermesztés diverzifikációja, a mikrobiológiai készítmények alkalmazása, majd a talaj- és növénykondicionáló szerek, nitrogénmegkötő készítmények alkalmazása voltak. Gyepeknél a leginkább választott gyakorlatok sorrendje az extenzív gyepek legalább évi egyszeri kaszálása, a gyepek megőrzése, a pásztoroló, illetve szakaszos legeltetés, majd a kizárólag alternáló kasza használata.

Ha az ültetvényeket nézzük, a legtöbben az ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával vagy gyepesítéssel, illetve a mikrobiológiai készítmények alkalmazása ültetvényekben és a méhekre veszélyes szerek használati tilalmának vállalása mellett döntöttek.

Feldman Zsolt szerint

már a kérelembenyújtás időszakában megtapasztalta minden érintett, hogy a teljes gazdaságra nézve e program új szemléletet és a szokásosnál is nagyobb körültekintést igényel.

Fontos, hogy a támogatást igénylő gazdálkodók a következő hónapokban tudatosan kövessék az AÖP igénylése során tett kötelezettségvállalásaikat.

A teendők között egyaránt vannak gyakorlati és adminisztratív természetűek:

• akár szántós, gyepes vagy ültetvényes gyakorlatról van szó, a vállalt tevékenység szinte minden esetben valamilyen konkrét gazdálkodási eseményhez (vetéshez, kaszáláshoz, betakarításhoz, növényápoláshoz stb.) kapcsolódik. Legyenek figyelemmel az AÖP-ös vállalásaikra, amikor ezeket megvalósítják;

• az egyes gyakorlatokhoz tartozó agrotechnikai műveleteket ne mulasszák el bejelenteni az egységes kérelem felületén, hiszen ennek rögzítése ugyanolyan fontos, mint a gyakorlatban elvégzett művelet;

• vezessék a gazdálkodási naplót akár papíron, akár elektronikusan, de mindenképp elektronikusan kell benyújtaniuk. A naplónak naprakésznek kell lennie egész évben a vezetés módjától függetlenül, hiszen egy esetleges helyszíni ellenőrzés során ez az egyik vizsgált alapdokumentum;

• a legeltetéses gyakorlatot választó termelők szenteljenek figyelmet a legeltetési napló vezetésére;

• a méhbarát növényvédelmet választó termelők minden egyes növényvédő szeres kezelésnél figyeljenek, hogy megfelelő készítményt válasszanak;

• ahol mikrobiológiai készítmény, kondicionáló vagy biológiai ágens kijuttatását vállalta a termelő, minden tekintetben kövesse az engedélyokirat és a felhasználási útmutató instrukcióit. A kijuttatott készítmény származásáról, mennyiségéről a megfelelő dokumentumokat őrizzük meg;

• az önkéntes táblaméret korlátozást választó termelők mihamarabb győződjenek meg arról a helyszínen, hogy a szomszédos táblák bármelyikén van-e az övével megegyező növénykultúra. Ha van ilyen, ott haladéktalanul ki kell alakítani a legalább háromméteres elválasztósávot;

• a forgatás nélküli művelést vállaló termelők figyeljenek, hogy minden egyes olyan műveletet jelentsenek be az Egységes Kérelem felületén, amely a talajfelszín bolygatásával jár (pl. kultivátorozás, vetés, hengerezés is, nem csak az ún. alapművelések);

• alternáló kaszás gyakorlat teljesítésekor gondoskodjunk arról, hogy a megfelelő georeferált fotót a MobilGazda alkalmazáson keresztül feltöltsék.

Rutinból nem fog menni – gondolkodniuk kell a gazdálkodóknak a támogatásigényléskor Jó döntéssel emelni lehet a támogatáson.

A fenti teendők elvégzése mindenképp szükséges ahhoz, hogy ebben az új, Európai Unió által előírt támogatási programban eredményesen vegyenek részt és hozzáférjenek a támogatáshoz – hívta fel a figyelmet az államtitkár.