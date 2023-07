A magyar élelmiszeripar mintegy 3800 tonna feldolgozott vadhúst dob piacra évente, ennek közel 90 százaléka külföldre kerül. A magyar fogyasztók elvétve találkoznak vadhússal, holott a különleges ízvilága mellett az egészségre gyakorolt hatása miatt is érdemes lenne minél gyakrabban beemelni az étrendünkbe – mutatott rá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Fotó: Shutterstock

A magyar erdőkben a legelterjedtebb nagyvad az őz, a gímszarvas, a vaddisznó, a dámszarvas és a muflon. Az apróvadak közül a mezei nyúl és a fácánállomány a legnagyobb. Az elmúlt évtizedekben a nagyvadak száma folyamatosan nőtt – derült ki a NAK által készített kiadványból, amely a hazai vadhúspiac aktualitásait, piaci kilátásait mutatja be, emellett képet ad a hazai vadhúsfogyasztási szokásokról is.

A piacelemzés szerint a vadászatra jogosultak 2021-ben az öt legfontosabb nagyvadból közel 11 ezer tonna lőtt példányt adtak el a feldolgozóknak, ebből körülbelül 3800 tonna hústermék készült. Magyarországon 46 vállalkozás foglalkozik vadhúsfeldolgozással, a legtöbb helyen tenyésztett és lőtt vad is bekerül az üzembe. A kínálat legnagyobb hányadát a fagyasztott áru teszi ki, míg az előhűtött (általában vákuumcsomagolt) termékek iránti kereslet a főszezonra – szeptembertől decemberig – korlátozódik.

A kisebb szereplők nagyon jó minőségű, magasan feldolgozott termékekkel látják el a piacot, különböző pástétomok, rilette-ek, kolbászok, füstölt áruk kerülnek ki a feldolgozókból. Emellett családi gazdaságok, vadasparkok termékei, illetve nemzeti parki termékek is megjelennek a piacon, amelyek elsősorban helyben elérhetők.

A magyar vadhús keresett termék az európai piacon. Az összes feldolgozott vadhúsmennyiségnek nagyjából a 90 százalékát – mintegy 3500 tonnát – exportáljuk. A legfontosabb felvevőpiacunk Németország, ide kerül a magyar vadhús 48 százaléka, de Olaszországba is tetemes mennyiséget szállítunk. Bár a Covid-járvány megtépázta a vadhúspiacot is, a lezárások megszűnésével újra nőtt a kereslet. 2022-ben érzékelhetően magára talált a piac, a vadhúskivitelünk mennyiségben és értékben is meghaladta a pandémia előtti szintet. A magyar piacon maradó mennyiség mintegy 40 százaléka kerül kiskereskedelmi forgalomba, 60 százalékát pedig a nagykereskedőkön keresztül a horeca szektor vásárolja fel.

Fotó: Frank Rumpenhorst / AFP

A hazai fogyasztás továbbra is nagyon alacsony szinten van:

az átlag magyar mindössze 10 dekagramm vadhúst fogyaszt el egy évben, ami a 2010-es 20 dekagrammos szinthez képest is jókora visszaesésnek számít.

Holott a vadhús nem csak különleges ízélményt nyújt a fogyasztóknak, élettani szempontból is számos jótékony tulajdonsága van. A vadállat élete során természeti körülmények közt, szabadon nevelkedik, mozgásban gazdag életmódot folytat, változatosan táplálkozik, fogyasztása és kibocsátása minden részletében a természetes körforgás része.

A vadhús az egészséges táplálkozás szempontjából alacsonyabb energiatartalommal és kedvezőbb fehérje-, zsír- és mikroelem-tartalommal rendelkezik a tenyésztett háziállatokhoz képest. A vadhús számos olyan minőségi jellemzővel rendelkezik, amelyek vonzók lehetnek az egészségtudatos fogyasztók számára a hústermékek vásárlásakor.