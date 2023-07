Július és augusztus hagyományosan a betakarítás kezdete Ukrajnában. Ennek eredményeként növekszik az exportra szánt gabona mennyisége, emellett zajlik a saját szükségletek kielégítése. Tavaly ilyenkor óriási csapdába került az ukrán agrárszektor: a tavaszra eltárolt mennyiséget a háború miatt nem tudták kivinni az országból, ráadásul megkezdődött az új betakarítás. Ukrajna 2022 júliusában több mint 20 millió tonna előző évi terméssel rendelkezett, ebből havonta legfeljebb 3 millió tonnát tudott exportálni.

Fotó: Shutterstock

A helyzetet a gabonakezdeményezés mentette meg, amely a pesszimista várakozások ellenére tavaly augusztus 1-jén működésbe lépett. Azóta több mint 30 millió tonna terményt szállítottak tengeri úton külföldre. Azóta egy év telt el, és úgy tűnik, hogy Oroszország végleg kivonja magát a megállapodásból. Ez szinte senkit sem ért meglepetésként.

„Az Amerikai Egyesült Államokban már ma megugrott a búza ára” – mondta Antonio Guterres ENSZ-főtitkár hétfőn, elítélve Oroszország azon döntését, hogy felfüggeszti a gabonakezdeményezés biztonsági garanciáit. Az ENSZ hangsúlyozza, hogy a szegény országokban több ezer ember élete függ az ukrán gabonától. Annak ellenére, hogy az oroszok nyilatkozata után a gabonaárak a világban 3-4 százalékkal emelkedtek, néhány órán belül visszaálltak a viszonylag stabil értékeikre.

„A világpiacon már nincs akkora reakció az Orosz Föderáció kijelentésére a gabonaszerződésről. Tavaly az azelőtti évhez viszonyítva 30 millió tonnával kevesebb gabonát termeltünk… Idén szintén 60 millió tonna alatt lesz a termés, ennek megfelelően a mi szerepünk és a velünk szembeni érzékenység is jóval kisebb, mint korábban volt” – magyarázta Oleh Nyivjevszkij, az Agrocenter Kijevi Közgazdasági Iskola alapítója.

Rámutatott, a gabonamegállapodás felfüggesztése abban a formában, ahogyan működött, pozitív hatással lehet a más exportútvonalakon történő beruházásokra. Az érdekelteknek most alternatív módszereket kell találniuk a kivitel biztosítására.

A helyzet jobb a tavalyinál

Ukrajnában már megkezdődött a betakarítás, melynek során több mint kétmillió tonna gabonát gyűjtöttek össze. Ezzel párhuzamosan az Európai Unióban is elindult a kampány, így a nyugati kikötők saját gabonával telnek meg, ezért az ukrán exportnak korlátozottak lesznek a lehetőségei. Nem meglepő, hogy Oroszország most úgy döntött, hogy kilép a gabonaszerződésből (de könnyen lehet, hogy visszatér a megállapodáshoz).

A jelenlegi helyzet Ukrajnában azonban eltér a tavalyitól.

Először is, az ukrán területek egy részének ideiglenes elfoglalása miatt az elmúlt szezon termései jóval kisebbek voltak, mint a 2021-es rekordok. Ennek megfelelően Denisz Marcsuk, az Öszszukrán Agrártanács elnökhelyettese szerint 44 millió tonna gabona tárolása biztosított, így elegendő a hely a tavalyi szezonban alulexportált 9 millió tonna gabonamaradéknak.

Másodsorban a szárazföldi útvonal, valamint a dunai kikötők kapacitása nagyot nőtt az év során. A vasút több mint egymillió tonna, a nyerges vontatók több mint 600 ezer tonna gabonát tudnak szállítani havonta. A dunai kikötők már most is több mint kétmillió tonnát exportálnak havonta, ám akár a hárommillió tonnát is elérheti a volumen.

Így, amíg 2022-ben mindhárom útvonalon még csak kétmillió tonna gabonát lehetett exportálni havonta, jelenleg ez a mennyiség mintegy ötmillió tonna.

Ugyanakkor az ukrán újjáépítési minisztérium azon dolgozik, hogy megállapodjon az Európai Bizottsággal és Romániával az ukrán és a román felségvizeken történő átrakodásokról, ahol a mélység lehetővé teszi a százezer tonnát meghaladó űrtartalmú hajók kezelését.

Szakértők egyetértenek abban, hogy a gabonaszerződés felfüggesztésével nem fog bekövetkezni a katasztrófa. A tenger azonban továbbra is kritikus fontosságú az ukrán piac működése szempontjából.

Hogyan tovább?

A piac fenntartására az ukrán kormány 20 milliárd hrivnyás (körülbelül 500 millió dollár) garanciaalapot hozott létre. Ezt a hajótulajdonosok vehetik igénybe, ha az ott-tartózkodásuk alatt Ukrajna felségterületén kárt szenvednek. Ez az összeg körülbelül 25-30 hajó értékének fedezésére elegendő, a teljes megsemmisülésük esetén.

„Nem félünk. Megkerestek minket a hajótulajdonosok, a szállítási cégek. Azt mondták, ha Ukrajna kiengedi, Törökország pedig befogadja a rakományt, készen állnak a gabonaszállítás folytatására” – jegyezte meg Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.