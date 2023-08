Még két-három hét, és búcsút kell vennünk egyik kedvenc nyári gyümölcsünktől, a dinnyétől. A legtöbb Tolna vármegyei termelőnél már több fajta leérett és sokan nem is próbálkoznak a későn érő fajtákkal, mert rendszerint szeptember elejére elmúlik a kánikula – írta meg szerdán a Teol.

Fotó: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság

Idén jó szezont zárhatnak a termelők, mivel a tavalyinál több helyszínen lehetett dinnyét venni, nagyobb volt a kínálat. Paks, Szedres, Tengelic, Medina, Kajdacs, Fadd és Németkér környékén foglalkoznak a legtöbben dinnyetermesztéssel a vármegyében.

Bognár János, aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is tagja, elmondta, hogy Tolnában lassan leérik a dinnye, ezt a Békés vármegyei termelők is ugyanezt jelezték neki.

Kiemelte, hogy a tavalyi rendkívüli aszályos év után amikor kevesebb termett, viszont az ára elég jól alakult a termelők szempontjából, többen is úgy döntöttek, hogy belevágnak a dinnyetermesztésbe. A sok új termelő miatt felhígult a piac, hiszen nekik nem volt kialakított értékesítési csatornájuk. Emiatt több viszonteladó is próbált profitot szerezni abból, hogy olcsón megvette az új termelőktől az árut és azt terítik az országban. Bognár szerint e azokat a termelőket hozták nehéz helyzetbe, akik évtizedek óta dinnyéznek.

Az időjárás amúgy nem okozott sok gondot a termelőknek. A szezon kezdete ugyan kicsit késve indult, de a száraz, meleg idő segített. A nagybani piacon jelenleg 200 forintért veszik át a kereskedők a termelőktől a dinnyét

– nyilatkozta a termelő. Hozzátette, hogy ezt a fajtát később vetették a gazdák, ami mindig nagy rizikó, hiszen hónapokkal korábban nehéz kitalálni, hogy milyen idő lesz majd augusztus végén, szeptemberben, ezzel együtt azt is, hogy lesz-e kereslet a dinnyére.

Tolna vármegyénkben a külterületeken is sokan állnak ki dinnyét, illetve más idénygyümölcsöt árulni. Az árak változatosak, attól is függően, hogy a termelő vagy a kereskedő áll a mérleg mögött. A kereskedők ugyanis ráteszik az árra a saját hasznukat, míg a termelők olcsóbban adják a dinnyéjüket. Van, ahol kétszáz forint alatt is lehet venni kilóját, de előfordul, hogy ennél sokkal drágábban.