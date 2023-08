Az aratás mintegy 1,8 millió hektáron jó ütemezéssel, lényeges fennakadásoktól mentesen zajlott az országban. Augusztus elejére az őszi árpa 100 százalékát betakarították, a búzát pedig már csak 50 ezer hektáron kell learatni. A kalászosok és a repce is kedvező állapotban volt az aratás időszakában, bár az elmúlt hetek viharos időjárása súlyos károkat okozott egyes területeken az árpánál és kisebb mértékben a búzánál is – emelte ki Feldman Zsolt.

Idén egymillió hektáron arattak őszi búzát.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése alapján elmondható, hogy az őszi árpa 5,51 tonna hektáronkénti országos átlaghozamot produkált, így – köszönhetően a területbővülésnek is – csaknem 2,2 millió tonna őszi árpát arattak, szemben a 2022-es 1,4 millió tonnával.

Az őszi búza termőterülete az előző évekhez képest jelentősen növekedett, és elérte az egymillió hektárt. Az aratás 94 százalékos készültsége mellett 5,6 tonna hektáronkénti országos átlaghozam látható, így az össztermés 5,6 millió tonna körül alakulhat. Az őszi búza termésátlaga tavaly hektáronként 4,4 tonna, az össztermés pedig 4,2 millió tonna volt.

Az őszi káposztarepce aratása is lényegében befejeződött. A tavalyi évnél 50 ezer hektárral kevesebb, 189 ezer hektáros vetésterületen, 3 tonna hektáronkénti, jó termésátlaggal 600 ezer tonna körüli termést adott, ami a csökkenő vetésterület ellenére magasabb, mint a 2022-es 506 ezer tonnás mennyiség. A kisebb területen termesztett kalászos gabonák – tritikálé, rozs, zab – aratása is a végéhez közeledik, az idei eredmények ezeknél a növényeknél is meghaladják a tavalyi értékeket – részletezte Feldman Zsolt.

Az államtitkár kiemelte ugyanakkor:

A gazdálkodók helyzetét nehezíti az orosz–ukrán háború, a megnövekedett termelési költségek és a jelenlegi európai gabonapiaci helyzet.

Az agrártárca ezért az összes lehetséges eszközzel fellép az ukrán gabona korábbi piacokra irányítása, és ezzel a hazai gazdálkodók értékesítési lehetőségeinek erősítése érdekében – tette hozzá.