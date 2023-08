Egy Darlington melletti farmon ünnepelnek: a Nesbitt- és Barker-család tíz fehér és három fekete magyar rackajuhot vásárolt, így az Egyesült Királyságban először lesz látható a legendás faj, amely korabeli feljegyzések szerint a honfoglaló magyarokkal érkezett a Kárpát-medencébe, és sehol máshol nem található, csak ott, ahol magyarok élnek.

A boldog tulajdonos

Fotó: Steve Nesbitt

Ez persze nem kizárólag Magyarországot jelenti: a Darlington and Stockton Times beszámolója alapján a nagyon ritka juhból csupán 3000 példány maradt, legtöbbjük Magyarországon, de élnek Németországban és Ausztriában is.

Az angliai farmra mindenesetre Magyarországról érkeznek a rackajuhok, a hely vezetői csak értük utaztak hazánkba, állításuk szerint mindig is tetszett nekik a kinézetük. Májusban jöttek, azaz még nem láthatták személyesen a budapesti atlétikai világbajnokság kabalaállatát, Youhuu-t, aki szintén rackajuh. A szervezők szerint különösen sok rackajuh élt pontosan azon a környéken, ahol most Magyarország történetének legnagyobb sporteseményének fő helyszíne, a Nemzeti Atlétikai Központ áll.

Ezeknek az állatoknak vannak a leghihetetlenebb szarvai, olyan, mintha egy Harry Potter-könyvből léptek volna ki

– áradozott Steve Nesbitt, aki alig várja, hogy Hollandián keresztül végül megérkezzenek hozzá az állatok. Hozzátette, reményei szerint a rackajuhok is azt az utat járják be, mint a Wallisi feketeorrúak, amelyek néhány évvel ezelőtt jelentek meg a szigeten, mindenki látni akarta őket egyediségük miatt, most pedig már egyre több farmon találhatók meg, és nagyon népszerűek a lakosság körében.