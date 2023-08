Fellélegezhetnek a gazdák, idén nem száradt ki a kaszálnivaló

A legeltetés és a kaszálás színvonala központi kérdés az állatok takarmányozásában. Az idén, úgy tűnik, szerencsésebbek az állattartó gazdák, mint a múlt évben, a nagy aszály miatt voltak – számolt be a Teol. A portál több helyi gazdát is megszólaltatott, akik arról számoltak be, hogy idén jó ütemben jött az eső, így fűszénából és lucernából van bőven Tolna vármegyében.

Fotó: Oláh Tibor / MTI

Jó minőségű a fűszéna, és az állattartók az idén legeltetni is tudtak, és ez várhatóan tartani fog. Természetesen nem mindenki ennyire szerencsés, de a helyi termelők arról számoltak be, hogy

a tavalyinál sokkal kedvezőbb a helyzet, a búza, a kukorica és az árpa ára is jóval barátságosabb, mint egy évvel ezelőtt volt.

Azonban a támogatások ellenére csökkent a haszonállatok száma Tolna vármegyében az elmúlt években. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly decemberben 455 ezer tyúkot tartottak számon, miközben négy évvel korábban még 750 ezret. Juhból 41 ezret tartottak nyilván decemberben, négy évvel korábban 52 ezret. Sertésből tavaly 156 ezret számoltak össze, miközben 2016-ban még 175 ezer volt a számuk. A szarvasmarhák száma tavaly 27 ezer volt, négy évvel korábban 31 ezer.

Ráadásul a következő években is arra lehet számítani, hogy minden területen csökkenni fog az állatállomány, mivel kiszámíthatatlan a piac, és a tartás is hektikusan alakul, az időjárás függvényében.