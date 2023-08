Gondban vannak a gazdák, mert a gabonafélék ára a tavalyihoz képest alacsony, akadozik az értékesítés, és nem is látnak esélyt arra, hogy érdemben változzon év végéig a helyzet – írta a Teol, idézve az egyik helyi gazdálkodót. Kővári László a Tolna vármegyei agrárkamara alelnöke, szekszárdi gazdálkodó arról számolt be a helyi lapnak, hogy bent ragadt az országban az a gabona, amelyet az ukránok az afrikai országoknak szántak. A tavalyi készletekből is bőven van még raktáron, az idei termést pedig csak fele áron, tonnánként hatvanezer forintért tudnák eladni.

Drágultak a növényvédő szerek és a gázolaj is, a felvásárlási árak viszont csökkentek.

Fotó: Makovics Kornél / Tolnai Népújság

Sokan arra spekuláltak tavaly év végén, hogy a tonnánkénti 100-110 ezer forintnál is magasabb áron lesznek képesek eladni az idei étkezési búzát, így sokan nem kötöttek szerződést – erről egy másik, neve elhallgatását kérő gazdálkodó beszélt.

A gabonatermelőket különböző módon érinti a helyzet. Nincs mozgás- és játékterük azoknak a szereplőknek, akik nem tudják maguk szárítani és tárolni a kalászosokat. Kénytelenek eladni, vagy választhatják a bérraktároztatás lehetőségét, ami pluszköltséggel jár. Ehhez hozzájön, hogy a növényvédő szerek és a gázolaj egyaránt drágultak, mindent egybevetve a jelenlegi árak mellett a gazdák hektáronként százezer forint veszteséggel számolhatnak.