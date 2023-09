Azt gondolom, hogy a nyerstej ára elérte a mélypontot – mondta a Világgazdaságnak Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója. Ennek jelei már most érezhetőek a piacon: a tejár ugyanis szeptemberben – részben árfolyamhatásra is – elkezdett növekedni, ebben a hónapban már literenként 3-5 forintos elmozdulást tapasztalhatnak a tejtermelők. Kulik Zoltán tejárral kapcsolatos prognózisát romániai tapasztalatai is megerősítik: az elmúlt hetekben Romániában már komolyabb léptékű, 10-15 forintnak megfelelő áremelkedést tapasztalhattak, márpedig a román piac mindig egy-két hónappal előre jelzi a hazai tejpiaci folyamatokat. Vagyis a jelenlegi 150 forint körüli nyerstejár már nem csökken, sőt, várakozásai szerint kisebb mértékben nőni fog, és éves szinten átlagosan 170 forint körüli szintet érhet el. A vezérigazgató a tejárak volatilitását jellemezve emlékeztetett: 2022 januárjában még 100-110 forintos árak voltak a piacon, a csúcson pedig – az idei év első időszakában – 235-240 forint volt a jellemző, 270 forintos spotár mellett.

Új üzemmel növeli hatékonyságát a Vitafort

Fotó: Vitafort

A kérdés persze a termelés jövedelmezősége – ami jelenleg nincs meg. A tejtermelők ugyanis most még a régi, vagyis a magas gabonaárak által meghatározott, drága takarmánnyal dolgoznak, mostanában jön be a termelésbe az olcsóbb új gabona, illetve szilázs és szenázs.

A magas árak jelenleg még körülbelül 170-180 forintos önköltséget határoznak meg, vagyis most veszteséges a termelés, de az új gabonával, egy 160-170 forintra visszaerősödő tejár mellett már ismét jövedelmet termelhetnek a tehenészetek.

Ennek jó alapot ad, hogy a most beérkező szemestakarmány nem csupán olcsóbb, hanem beltartalmi értékeiben is jobb lesz a tavalyinál.

Erős az importnyomása sertéshúspiacon

A sertéstermelők most más helyzetben vannak, mint a tejesgazdák. Mint Kulik Zoltán emlékeztetett, a sertéstartóknak „volt egy borzalmas két évük”, majd ütemesen, kilónként 760-780 forintra emelkedett az élősertés egy kilogrammra vetített átvételi ára, és bár az elmúlt hetekben itt is elindult egy ármérséklődés, ez nem olyan mértékű, mint a tejnél volt. A Vitafort vezérigazgatója úgy véli:

a jelenlegi 710-720 forintos élősertás-árak mellett lehet eredményesen gazdálkodni. Most van egy piaci nyomás az importból beérkező húsok miatt, és a következő hónap kritikus lesz, de ha nem szakad be az ár, és nem esik 80-100 forintot, akkor azzal az árral még lehet dolgozni.

Nehezíti a helyzetet, hogy mindenütt fogyasztáscsökkenés tapasztalható. Az állattenyésztésre, és a húsfogyasztásra nehezedő „zöld nyomásból” ugyanakkor a magyar húsvertikum akár jól is kijöhet, mert Nyugat-Európában ez jobban hat a fogyasztókra, így a termelés egy része áthelyeződhet hozzánk.

Mivel a baromfihús-termelés kifejezetten energiaigényes, nagy volt az aggodalom a drága energia miatt. Ez most az árak normalizálódása miatt alábbhagyott, de az utóbbi élvek felfutása után a fogyasztáscsökkenés – még ha kisebb mértékben is, mint például a sertésnél – most a brojler-ágazatban is megfigyelhető.

A pénznek ára van

A gabonapiacon kialakult alacsony árak miatt ugyanakkor most hosszú évek után most ismét felmerül, hogy a terményt érdemesebb „bőrbe csomagolva” eladni, vagyis takarmányozásra használni. Az árpára a rendkívül alacsony, 45 ezer forintos tonnánkénti áron, a takarmánybúzára pedig 60 ezerért sincs kereslet, miközben eleve nagy, az egymillió tonnát közelítő átmenő készlettel fordultak rá az új szezonra a termelők. Az elmúlt években a takarmány és az étkezési minőség között alig volt különbség, most egyedül a jó minőségű étkezési búzára van elfogadható áron kereslet, de azt a malmok csak kis tételekben vásárolják, nem tárolnak be nagyobb mennyiséget. „Most sokan rádöbbentek az elmúlt években elfeledett igazságra, hogy a pénznek ára van, így az sem mindegy, hogy ki finanszírozza a készletet” – magyarázta meg ennek az okát.

Kulik Zoltán: most ismét érdemes lehet bőrbe csomagolni a takarmányt

A jövő héten már kezdik a korai érésű kukorica betakarítását. Az elmúlt évekre jellemzőnél kisebb, 870 ezer hektáron elvetett növény várhatóan 7 millió tonnás termést hoz. A kukorica piacát több tényező is szűkíti: egyrészt a nagyobb feldolgozók némileg visszafogott kapacitással működnek, ami akár 300-500 ezer tonnával is csökkentheti a felhasználást. Másrészt pedig a takarmánykeverékek receptúráiban is lehet változás, amihez – a szakmai szempontok szem előtt tartásával – a takarmánykeverőknek megvan a szabadságuk. Így az olcsó árpa és takarmánybúza nagyobb arányban kerülhet bele a tápokba, míg a jelenleg a vételi és az eladói ajánlatokat figyelembe véve a valahol 62-68 ezer forint közötti áron megvehető kukorica némileg visszaszorulhat.

Exportpiaci bővülést is lehetővé tesz az új Vitafort-üzem

A Vitafort eközben jelentős fejlesztést fejezett be, és ebben a hónapban avatja új üzemét. „Négy évvel ezelőtt kezdtük tervezni, majd két éve vágtunk bele az építkezésbe. A tervezés idejéhez képest sok minden megváltozott, de az nem, hogy ez lesz Közép-Európa legmodernebb takarmányüzeme, és az sem, hogy a Vitafort működésében nagy hatékonyságjavulást jelent majd” – fogalmazott a vezérigazgató. Nagyobb üzemek ugyan léteznek a régióban, de az új üzem nem a kapacitás növelése érdekében épült, bár az is igaz, hogy a Vitafort jelenlegi egymillió tonnás tápegyenértéknek megfelelő teljesítőképességét 1,5-1,7 millió tonnára emeli.

A lényeg azonban, hogy a piac igényeit magasabb hozzáadott értékű termékekkel tudják kiszolgálni. A jelenleg a 12 hektáros telephelyükön működő négy üzemüket most ebbe a 40 méter magas, 7 ezer négyzetméter beépített technológiával rendelkező létesítményükbe integrálják, jelentősen növelve a hatékonyságot.

A mai magyar takarmánypiacon a vevő partnereknek speciálisak az elvárásaik, ehhez testreszabott megoldások kellenek. Az új üzemben premixeket, szuperpremixeket és koncentrátumokat állítanak elő, de igény szerint mondjuk robotizált szarvasmarha-telepeknek kész tápokat is. Az új üzem ennek megfelelően nagyon gyors és rugalmas átállásra, a robottechnológiájával pedig gyakorlatilag gyógyszeripari pontosságú keverésre lesz képes – érzékeltette új gyártóegységükben rejlő lehetőségeket. Terveik szerint ez a potenciál az exportpiacon teljesedhetnek ki, ugyanis 700-800 kilométeres körzetben, Észak-Olaszországtól, Lengyelországon át Bulgáriáig lehet olyan igény a termékeikre, amelyet gazdaságosan ki tudnak szolgálni.

A többlettermelés tehát nem a magyar piacon jelenik meg

– tette hozzá a vezérigazgató, aki szerint exportterveik realitását pedig jól jelzi, hogy már az új üzem hírére is megjelentek az érdeklődők, sőt, a lengyel piacra már annak beindulása azelőtt elindultak a szállítások.