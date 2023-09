Magyarországon 1865 hektáron foglalkoznak körtetermesztéssel a gazdálkodók. Ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található a legtöbb ültetvény, mintegy 505 hektár, Borsod-Abaúj-Zemplén 412 hektáron, Heves vármegyében 198 hektáron Zalában pedig 165 hektáron foglalkoznak körtetermesztéssel a gazdálkodók. A termőterület sajnos az elmúlt években folyamatosan csökken – írta körtepiaci körképében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet.

Itthon is bő a választék a körtefajtákból.

Fotó: Shutterstock

Az éves átlagtermés mintegy 20-25 ezer tonnára tehető, amely nagyrészt kielégíti a hazai fogyasztási igényt. Az import választékbővítési céllal érkezik az áruházakba, évente mintegy 5-6 ezer tonna mennyiségben.

Az idei évre vonatkozó termésbecslési adatok még nem állnak rendelkezésre, azt azonban már látni lehet, hogy az idén az előző évinél nagyobb hozamokban bízhatnak a gazdák, a termés mennyisége azonban a közepes szintet így sem éri majd el. Ennek egyik oka a dél-dunántúli termőtájakat ért áprilisi fagykár, másik oka pedig az ültetvények öregedése, kondícióvesztése.

Az éjszakai fagyok pusztító hatással voltak a magyar gyümölcsösökre Jövő héten ismét mínusz 5 fok alatt lehet az éjszaki hőmérséklet.

A világon több mint négyezer körtefajtát ismernek, és

a Magyarországon termelt fajtákban is széles a választék, van köztük nyári, őszi és téli körte is.

A téli körte elnevezés az utóérésre és az eltarthatóságra utal, ezeket a fajtákat ősszel takarítják be, majd hűtőtárolóban érlelik tovább. Az apróbb, puha, nyári körte már júniusban érik, a téliek közül több fajta a következő tavaszig eltartható, így a körte fogyasztási idénye az almáéhoz hasonlóan hosszú.

A körte télen is könnyen beszerezhető, tárolható, mégsem olyan kedvelt, mint az alma. Holott a körte számos ásványi anyagot – káliumot, kalciumot, nátriumot, foszfort, magnéziumot, vasat, bórt, fluort, cinket, rezet, mangánt, szelént –, valamint vitaminokat (A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K, J) is tartalmaz.

Érett gyümölcs vásárlása esetén a hűtőben 1-2 napig tárolhatjuk, a nagyon érett gyümölcsöket érdemes azonnal feldolgozni, felhasználni – tanácsolják a szakértők. Pároláshoz, smoothie-hoz vagy süteményhez érett puha gyümölcsöket is használhatunk. A nagyon érett körte mellé ne tegyünk más gyümölcsöt, mert az könnyebben megromlik. Mivel utóérőek, a még nem érett gyümölcsök jól szellőző, hűvös helyen az almához hasonlóan hosszabb ideig eltarthatók. Ekkor érdemes egyesével papírba csomagolni őket.