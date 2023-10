Fokozódott a madárinfluenza-veszély, ezért az országos főállatorvos elrendelte a magas kockázatú területeken a kereskedelmi célból tartott baromfik kötelező zártan tartását. Az intézkedés hét vármegyét – Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg – érint. A háztáji állományoknál némileg enyhébb a szabályozás, ezeknél a fedett helyen történő etetés és itatás kötelező, viszont a zártan tartás csak ajánlott. A kereskedelmi célból tartott baromfiállományokat azonban zárt épületben kell tartani, ha az állatok kifutója felülről és oldalról nem védett megfelelő erősségű madárhálóval.

Óvni kell a madárinfluenzától a baromfiállományokat.

Fotó: Shutterstock

Az országos főállatorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy minden állattartó érdeke a vadmadarakkal történő közvetlen vagy közvetett érintkezés kockázatának csökkentése, emiatt ezen állományokat is ajánlott zártan tartani. Fontos, hogy az ország egész területén továbbra is kötelező a víziszárnyasok technológiai mozgatás előtti laboratóriumi vizsgálata. Emellett Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegye területén szintén érvényben van még a vízibaromfik vágóhídra szállítás előtti kötelező laboratóriumi vizsgálata.

Eközben itthon a csirke felvásárlási árának növekedési üteme csökkent, míg a pulykáé nőtt – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) friss adataiból. Az idei év első 42 hetében ugyanis 20,2 százalékkal, 494,4 forintra emelkedett kilogrammonként a vágócsirke élősúlyos termelői ára, míg két héttel korábban még 21,8 százalékos volt az árnövekedés mértéke – akkor az ár 496,17 forint volt az ár. Ugyanez pulykánál az első 42 hétben 25,9 százalékos emelkedést és 679,44 forintos árat jelentett, míg a 40. hétig az előző év azonos időszakához viszonyítva 27,4 százalékos volt a drágulás, ami kilogrammonként 683,37 forint.

Eközben azonban – ha az idei és az előző évi 42. heti konkrét árakat vetjük össze – látszik, hogy a csirkénél több mint 5 százalékos volt a felvásárlási ár csökkenése, míg a pulykánál 3 százalék alatt maradt az ármérséklődés.

Az unióban az Európai Bizottság adatai szerint 100 kilogrammonként 265,24 euró volt az egész csirke átlagára 2023 első negyvenkét hetében, ami 5,2 százalékos növekedés az előző évihez adathoz viszonyítva. A magyarországi ár ugyanebben az összehasonlításban 19,9 százalékkal, kilónként 964 forintra emelkedett.

Drasztikusan csökkent a pulykavágások mennyisége Élő sertésből a kivitelnél továbbra is több mint kétszer nagyobb az import.

Az AKI adatai szerint a csirkemellfilé feldolgozói értékesítési ára 7 százalékkal, kilogrammonként 1947 forintra, a csirkecombé 9,4 százalékkal, 906 forintra növekedett, míg a csontos csirkemellé 2,2 százalékkal, 1296 forintra mérséklődött 2023 első 42 hetében 2022 azonos időszakához képest.

Ezeknél erőteljesebb árnövekedést mértek a tojáspiacon Magyarországon és az Európai Unió átlagában egyaránt.

Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 236,21 euró volt 100 kilogrammonként 2023 első 42 hetében, 31,7 százalékkal múlva felül az előző év azonos időszakának árát. Magyarországon az árnövekedés üteme a ketreces tartásból származó M-es és L-es méretű étkezési tojás csomagolóhelyi átlagáránál 43,2 százalékos volt 2023 első 42 hetében, így egy tojásra vetítve ebben az időszakban 58,4 forint volt az átlagár. Ezen belül az M méretosztályú, dobozos tojás csomagolóhelyi ára 41,4 százalékkal, darabonként 60,13 forintra, az L méretosztályú, dobozos tojásé pedig 49,6 százalékkal, 70,80 forintra nőtt. Az M-es és L-es méretű mélyalmos étkezési tojásoknál 46 százalékos volt az árnövekedés, és a csomagolóhelyi átlagár 65,21 forint per darab volt 2023 első 42 hetében.