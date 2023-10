Megette a gomba a cukorrépát az Alföldön

Nem zöldek a cukorrépaföldek Nagymágocs határában a szentesti Terra-Coop Kft. 400 hektáros földjén, hanem az elszáradt levelektől feketék, a belőlük kihúzott répák pedig rohadtak és penészesek. Ez a makrophomina nevű gomba műve, amely szereti az aszályt, és a nyáron hetekig volt nagyon meleg, 35-38 Celsius fok közötti hőmérséklet – itt a gombaölő szer és a lombtrágya sem használt.

Fotó: Fotó: Kovács Erika

Ahol a makrophomina megjelenik, ott akár a teljes termést is elintézheti, és itt pont ezt történt – magyarázta a delmagyar.hu-nak Gránicz Zoltán, a cég agronómusa. Ilyenkor a répa hervad, fonnyad, szárad, aztán elpusztul, az elhalás a gyökerekben a külső részektől halad befelé, a répa pedig összezsugorodik, szinte mumifikálódik. Már nem jó semmire. Mégis be kell takarítani, különben még a következő éveket is tönkretenné.

Csak ez az egy cég most több százmillió forintot veszít a cukorrépán, aminek a termesztése nagyon költséges. Az egy hektáron az önköltség körülbelül fémllió forint, ha öntözték is, akkor 700 ezer. Körülbelül ugyanekkora összeg az elmaradó haszon. Azt még nem is tudják, hogy a kiegészítő támogatásokat megkaphatják-e.

Ez a gombás fertőzés nemcsak a cukorrépát, hanem a napraforgót, a kukoricát és a szóját is károsíthatja, úgyhogy várható, hogy térségünkben más növényeknél is problémát okozhat

– tette hozzá az agronómus.

Gránicz Zoltán a lapnak azt is elmondta, hogy a káruk enyhítése ügyében lépéseket tettek, de eddig nem túl sok mindent sikerült elérniük.