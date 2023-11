Az idei év első fele nagyon lassan, visszaeső mennyiségekkel indult a pezsgő- és a borpiacon is, aminek az elsődleges oka az volt, hogy a magas által meghatározott környezetben e termékek árát is emelték, bár sokkal moderáltabban, mint egyébként az egyéb FMCG- (gyorsan forgó fogyasztási cikkek) kategóriákban – mondta a Világgazdaságnak Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója.

Az áremelkedések még a legintenzívebb inflációs időszakban is a 10–20 százalék közötti sávban maradtak, és nem is tudták lefedni a költségnövekedéseket

– tette hozzá. Az utóbbiak elsősorban a különböző adminisztratív terhek emelkedéséből, valamint a termelés drágulásából adódtak. Magasabb lett például a szőlőár is, és mivel a pezsgőkészítés egy nagyon energiaigényes folyamat, az energiaárak növekedése is erőteljesen sújtotta őket. A júliustól bevezetett EPR (kiterjesztett gyártói felelősség) – palacksúlytól függően – 0–5 százalékos költségnövelő hatású, míg a DRS (betét-visszatérítési rendszer) díjtételei egyelőre nem ismertek. Müller Kornél szerint ugyanakkor idén már nem várható drágulás.

Müller Kornél: a karácsonyi és a szilveszteri szezonban különösen fontos, hogy minőségi pezsgővel koccintsanak

A már végbement áremelkedés viszont, ahogy minden más kategóriában is, visszavetette a mennyiségeket is.

A teljes pezsgőpiac volumene októberig nagyságrendileg 10 százalékkal csökkent, de ezt a visszaesést, úgy tűnik, szépen lassan ledolgozzák. Szeptember óta egy igazi fordulatot látok, azóta tért vissza igazán az élet a pezsgőpiacra

– mondta az ügyvezető igazgató.

Ez nem csupán azt jelenti, hogy több pezsgőt vásárolnak az emberek, hanem azt is, hogy kezdenek visszatérni a minőségi termékekhez. Az év első felében ugyanis azt tapasztalták, hogy a fogyasztók „lefelé váltottak”, vagyis olyan termékeket vettek, vásároltak, amelyek olcsóbbak.

Eljött a minőségi pezsgők ideje

Szeptember-októbertől ebben is van egy fordulat, a gyengébb minőségű termékek kezdenek talajt veszteni, a fogyasztók pedig kezdenek visszatérni a magasabb minőségű termékekhez. A Törley magasabbra pozicionált Hungaria márkája a fogyasztók minőségi váltása miatt nehéz időszakot élt meg az első két-három negyedévben, de októbertől szárnyal, ami jó indikátora annak, hogy az emberek a minőséget kezdték el keresni. Az első kilenc hónapban elveszett mennyiség többségét ledolgozta a Hungaria, és a cégvezető arra számít, hogy novemberben és decemberben olyan dinamikus lesz a növekedés, hogy a márka végül felülmúlja az elszenvedett veszteségeket.

Az elmúlt hónapokban ismét a nőtt a minőségi pezsgők fogyasztása.

Fotó: Törley Pezsgőpincészet Kft.

Biztató, hogy a karácsonyi és szilveszteri szezonban a fogyasztók jobban odafigyelnek arra, hogy minőségi termékeket vegyenek. „Ezek alapján most sokkal bizakodóbb vagyok, mint lettem volna két hónappal ezelőtt” – érzékeltette Müller Kornél azt, hogy szeptember óta sokat változott a világ a pezsgőpiacon.

A körülbelül 30 százalékos részesedéssel piacvezető Törley márka mennyiségben is szinten tudott maradni, amit az Ice-nak és az alkoholmentes Törleynek köszönhet.

Az utóbbi a pezsgőpiac mélyrepülése idején is „gyönyörűt alkotott”, annak ellenére is, hogy utoljára tavaly szilveszterkor promotálták. Számszerűsítve az alkoholmentes ital szárnyalása azt jelenti, hogy az első három negyedévben – amikor minden egyéb szegmensben csökkenést figyeltek meg – havonta 20 és 50 százalék közötti növekedést produkált, Müller Kornél pedig az év végi szezonban, a „koccintós időszakban” további felfutást vár, hiszen a jelek szerint megmaradt az a szokás, hogy gondolnak azokra is, akik az összejövetel után még vezetnek.

Ice a jégből: Törleyt rejtett a titokzatos jégkocka a Millenárison Immár nem szentségtörés pezsgőt tölteni a jégre.

Nagyon bejött idén a szintén a Törley-családba tartozó Ice is, amit egy látványos performance keretében idén dobott a piacra a cég, és amivel egy új trendet kívántak megalapozni Magyarországon is. Ez az ügyvezető igazgató szerint fantasztikusan sikerült, az idei nyár az Ice körül forgott. A pezsgőpiaci innovációk között toronymagasan az Ice vezet, annak ellenére, hogy nem egy alacsony árkategóriájú termék. A fogyasztók reakciója pedig abból a szempontból is érdekes, hogy nyáron és nyári kommunikációval vezették be, de a külföldi példákon és a hazai számokon is látszik, hogy a fogyasztók a benti melegben is szeretik jégre tölteni a pezsgőt.

Jól indult az ünnepi szezon

Az év végi pezsgőszezon már elkezdődött, és az első két hétben bizonyos láncok adatai alapján kifejezetten biztató a kép, nemcsak hogy több pezsgő fogyott, hanem a forgalomnövekedés a magasabb minőségi kategóriákban a jellemző. Az viszont az ügyvezető igazgató szerint

kérdéses, hogy minden kiskereskedelmi láncban elérhető lesz-e az utolsó napokban is a keresett márkákból elegendő mennyiségű pezsgő.

A kereskedők ugyanis különböző stratégiával indulnak neki az év végi hajrának, vannak, akik bizakodók, és komoly készleteket építettek, míg egyes láncoknál inkább a raktárkészlet leépítése és a cash-flow egyenesbe hozása a fő szempont. A pezsgőpiacon azonban annyira erős az utolsó néhány nap – amikor napról napra duplázódnak az eladott mennyiségek –, hogy ha nem rendelkeznek jelentős készletekkel az üzletek, akkor nem tart ki az utolsó napig a pezsgőkészletük a polcon.

Mindezek alapján Müller Kornél arra számít, hogy lesznek olyan cégek, ahol év végén készlethiány lesz pezsgőből, de lesznek olyanok is, amelyeknél elérhető lesz a teljes kínálat. Vagyis általános hiányról nem beszélhetünk majd, de a nem készletező hálózatokban polci készlethiányok alakulhatnak ki a karácsony és szilveszter közötti időszakban. Az ekkor szokásos napi duplázódó forgalmat ugyanis a pezsgős cégek logisztikai rendszere nem bírja el.

Erős ünnepi szezont várnak a Törleynél.

Fotó: Törley Pezsgőpincészet Kft.

Az nagyjából hasonlóan alakult, mint a belpiaci értékesítés, több piacon – elsősorban a környező országokban, de egyes nyugat-európai vevőknél is – nagyon gyengén indult az év, és az áremelkedések miatt ezekben az országokban körülbelül ugyanazok a dinamikák voltak jellemzők, mint itthon. „Ugyanakkor voltak olyan országok, ahol minden idők legjobb évét zárjuk” – tette hozzá Müller Kornél. Ilyen például Kanada, ahol a Hungária Grande Cuvée Brut pezsgőjükkel erős piacvezetők – és amire sokan felkaphatják a fejüket: ez a márka különösen Quebec tartományban tarol, ahol pedig a francia gyökerek erősek, ezzel együtt a pezsgőhöz való viszony is különleges.

Itt például már az első tíz hónapban többet tudtak eladni, mint tavaly egész évben, miközben már tavaly is azt gondolták, hogy azt már nem tudjuk megfejelni.

Összességében viszont vegyes a kép a külpiacokon, hiszen például a fontos felvevőpiacnak számító Romániába idén jóval kevesebb pezsgőt exportáltak, de a környező országok pezsgőpiacai is csökkentek. Ráadásul az export dinamikája más, mint a belpiacé: a külföldre eladott mennyiségek november második felére nagyjából már tisztán látszanak, míg a belpiacon az utolsó napokban dől el minden.