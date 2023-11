Bár a húszezer magyar méhész 1,2 millió méhcsaládja évente 25 ezer tonna mézet termel, Magyarországon az egy főre jutó éves mézfogyasztás mindössze egy kilogramm. A főként Európán kívülről érkező, mézszerű importtermékek egyrészt becsapják a vásárlókat, akik méz helyett csak helyenként mézet tartalmazó anyagot kapnak, de a hazai méhészeteket is lehetetlen helyzetbe hozzák, hiszen így kiszorulnak a piacról. A mézpiaci válság pedig elkerülhető lenne, hiszen nagyon kedvező árfekvésben kiváló magyar mézhez is hozzájuthatunk itthon – állítja a különleges hazai mézes kampányt indító Brancs-közösség.

Mostantól a laikusokhoz is közelebb kerülhet a méhészkedés

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a magyar méz népszerűsítésére indított kampányt novemberben az Agrárminisztérium (AM), az Agrármarketing Centrum (AMC) és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME). Ezzel párhuzamosan Magyarország első online közösségi piacterén a hónap közepén elindult az Igazi mézélmény kampány, amelyben a vásárlók a több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező hartai Frei István Soma méhészetéből nemcsak simán mézet rendelhetnek, de akár több kaptárt örökbe is fogadhatnak, így aktív részesei lehetnek a mézkészítés teljes folyamatának, a beporzástól a pergetésig.

A Soma Méhészet célja, amellett, hogy minél több magyar háztartásban fogyasszanak hazai, jó minőségű mézet, az, hogy megossza az érdeklődőkkel az évi száz méhcsalád gondozása során szerzett több évtizedes tapasztalatait. Frei István Soma méhészetében számos mézfajta megtalálható, így az akácméz, repceméz, vegyes virágméz, hárs- és krémméz, valamint az AM, az AMC és az OMME kampányában középpontba állított napraforgóméz is. A mézből készült termékeik között van méhviasz gyertya, mézszappan és a mézbor is.

Aki Somáéknál nemcsak mézet vásárol, de egy kaptárt is örökbe fogad, annak különleges méhészeti élmény is jár: egy adott támogatói csomag részeként például

nemcsak a kaptárban lévő legalább húsz kiló friss, hazai mézet kapja meg, hanem lesz egy egyéni „méhhírcsatornája”, fotókkal, videókkal a kaptárról és a méhekről.

Lehetősége lesz arra is, hogy saját kezűleg vegye ki a mézet a kaptárból, Soma segítségével. Az ajándék méhészeti termékek – mézszappan, méhviasz gyertya, virágpor és mézbor, ezt is tartalmazza a csomag – szintén részei az ajánlatnak.

A kampánnyal arra is felhívják a figyelmet, hogy a méhek gondozása és a méhészet rendkívül fontos a környezet megőrzéséhez, az élelmezés biztonságának fenntartásához. A hasznos rovarok legszükségesebb munkája a virágok beporzása és a biodiverzitás, valamint a genetikai változatosság biztosítása, emellett mézet, propoliszt, méhviaszt, méhpempőt készítenek. Magyarország európai nagyhatalomnak számít méztermelésben.

A repce- és napraforgótáblák mellett itthon a legjobb méhlegelők a virágzó akácosok és hársasok.

Az erdőkből származó mézek jótékony egészségügyi hatása is megkérdőjelezhetetlen: erősíti az immunrendszert, antioxidánsokban gazdag (csökkenti számos betegség kialakulásának kockázatát) és antibakteriális hatása is van (képes elnyomni a baktériumok növekedését, szaporodását).

A méz íze lehet kellemesen aromás és édes, de akár savanykás és kissé karcos ízű is. Állaga és színe is változó – előfordul sűrűn folyó, híg és kristályos is –, attól függően, hogy a méhek mely növények nektárjából vagy cukrot tartalmazó egyéb nedvekből gyűjtötték az alapanyagot. Színe az átlátszótól egészen a sötétbarnáig terjedhet.