Csúcsra járt az élelmiszeripar is Az élelmiszer-feldolgozó ágazat az elmúlt évtizedek megnagyobb mértékű árbevétel- és jövedelem-növekedését realizálta 2022-ben, amiben az élelmiszerárak játszották a főszerepet. Az árak emelkedése nemzetközi összehasonlításban is szokatlanul intenzív volt – annak ellenére, hogy egyes alapvető élelmiszerekre árstopot vezetett be a kormány – jegyezték meg az AKI kutatói. Az árváltozás mellett az élelmiszerexport végig nagy ütemben bővült és az év első felében még a belföldi kereslet is növekedett. Ezek eredményeként az élelmiszer-feldolgozó társas vállalkozások eredménye is évtizedek óta nem tapasztalt, kiemelkedő mértékben emelkedett: az adózás előtti eredmény 47,2 százalékkal, 341,1 milliárd forintra nőtt. Így az árbevétel-arányos adózott eredmény 0,4 százalékponttal, 4,9 százalékra, az eszközarányos adózott eredmény 1,1 százalékponttal 6,2 százalékra, a sajáttőke-arányos adózott eredmény pedig 3,3 százalékponttal 16,8 százalékra emelkedett. Az árbevétel kétharmadát (66,5 százalékát) adták a nagyvállalatok, a középvállalkozások pedig a 24,3 százalékát.