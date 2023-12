Mélyponton a halfogyasztás és a haltenyésztés is Szerbiában. Az egy főre jutó halfogyasztás csak kicsivel haladja meg 3 kilogrammot éves szinten, miközben az európai átlag 22 kiló. Több oka is van annak, hogy 15 évvel ezelőtt még mintegy 12500 hektárnyi halastó volt az országban, ez a terület azonban 5500 hektárra zsugorodott. Jóformán már csak ilyenkor, ünnepek idején vásárolnak halat, de a magas árak miatti alacsony keresletet édesvízi halból így is ki tudják elégíteni.

A legnépszerűbb itt is a ponty, amelynek kilója 600-900 dinár, vagyis 2-3 ezer forintnak megfelelő összeg.

Fotó: Mártonfai Dénes / Mediaworks

A haltenyésztés főként Vajdaságra koncentrálódik. Bánátban vannak jelentős földterületek, amelyeket földművelésre nem használnak, és ahol új halastavakat lehetne létesíteni. A termelőknek a jelentősen megnőtt költségek, az orvhalászok és az apadó talajvízszint okozza a legnagyobb gondot. Újabban az energiahordozók drágulása, a víz- és takarmányhiány, de a halak egyre gyakoribb megbetegedése is gondot okoz.

Az állami támogatások is jóval alacsonyabbak, mint a környező országokban. A halfogyasztás évek óta csökkenőben van, csak a böjt idején és karácsonykor fogyasztanak a polgárok nagyobb mennyiséget. A haltenyésztők kivételesen rossz helyzetét illusztrálja az adat, hogy

a 15 évvel ezelőtti mintegy tíz nagy pontytenyésztésre alkalmas tógazdaság közül ma már csak három működik teljes kapacitással.

A haltenyésztők érdekvédelmi szervezeteinek képviselői szerint az egyetlen pozitív az egészben, hogy olyan mélypontra értek, ahonnan már csak javulás várható.