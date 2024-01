A siker titka most az alkalmazkodás és a változás – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a 42. AGROmashEXPO és AgrárgépShow nemzetközi kiállítás megnyitóján. „Ha versenyképesek akarunk lenni, nem úszhatjuk meg a fejlesztést” – nyomatékosította, egyben megköszönte a kiállítóknak, hogy elhozták a gépeiket, és megmutatják a jelenben a jövőt. Ahhoz ugyanis, hogy alkalmazkodni tudjunk, a kihívásoknak meg kell felelni, amihez pedig szükség van az új technológiákra is.

Nagy István agrárminiszter szerint a versenyképesség alapfeltétele a fejlesztés.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A miniszter elmondta, hogy a fejlesztésekhez a kormány biztosítja a feltételeket, és 2027-ig 2900 milliárd forint áll rendelkezésre ahhoz, hogy a gazdálkodók megvásárolhassák a legmodernebb technológiákat. Utóbbiaktól pedig azt kérte:

Merjenek beruházni!

A Legyél te is agrárgépész! programnak köszönhetően 2015 óta közel ötszörösére emelkedett az agrárgépész-szakiskolákba jelentkezők száma – mondta Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (Megfosz) elnöke. A szervezet egy tehetséggondozó program bevezetését is tervezi, amelyben a legkorszerűbb technológiákat teszik elérhetővé a fiatalok számára. Az idei kiállításra háromezer diákot várnak, akiknek a Megfosz és a Hungexpo biztosította az ingyenes belépést, és a kedvezményes utazásukat is támogatták.

Harsányi Zsolt a gépek fejlesztési irányairól elmondta, hogy erős a zöldvonal, vagyis az olyan gépekkel kapcsolatos innováció, amely a környezet- és talajkímélő művelést és a kemikáliák visszaszorítását célozza. Emellett pedig a precíz, minél hatékonyabb, profitábilis munkát biztosító eszközök fejlesztése a fő irány.

A mezőgazdaságban bő egy évtizede zajló technológiai forradalom, az okosmegoldások nemcsak a mezőgazdaság működését alakítják át, hanem magát az életformát is – mondta a megnyitón Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója. A hazai agrárium fejlődését azzal illusztrálta, hogy míg 2010-ben a magyar mezőgazdaság termelékenysége az uniós átlag 45 százalékán állt, ma már a 67 százalékán.

Az idei kiállítás egyébként az eddigi legnagyobbhoz, a tavalyihoz képest tovább nőtt: 38 ezer négyzetméteren közel 300 kiállító mutatja be termékeit, köztük a 14 országból érkezett 40 külföldi mind a nyolc pavilont elfoglalja.

Ganczer Gábor bejelentette, hogy idén decemberben új kiállítással jelentkezik a Hungexpo: a felmerülő igényeket figyelembe véve ANImashEXPO címmel szerveznek egy rendezvényt, amely speciálisan az állattenyésztés újdonságaira fókuszál majd.