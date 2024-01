Új és új területekre lép be a BDPST A 2015-ben alapított BDPST Group „egy erős gazdasági vízió mentén, szektorokon átívelően, egy a nemzetközi versenyben is helytállni képes, kimagasló piaci teljesítményű cégcsoporttá” kíván válni. Számos befektetést menedzsel a turisztikai ingatlanpiacon, pénzügyi és logisztikai területen. Mezőgazdasági és élelmiszeripari befektetéseit a közelmúltban megalapított BDPST Agráripari Holding fogja össze. A BDPST a pénzügyi piacra a Gránit Bank részesedésének megszerzésével lépett be, amelyen a Gránit Bankon keresztül tulajdonossá vált a Gránit Alapkezelőben és az Equilor Befektetési Zrt.-ben is. A következő években a térség piacvezető komplex logisztikai szolgáltatójává kíván válni, e célból a Waberer’s Internationalt vásárolta meg.