Kiáll a német gazdatársadalom mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A köztestület közleménye szerint a német kormány saját országának egyik gazdasági és egzisztenciális sarokkövét, a fenntartható, válságálló és megbízható élelmiszer-ellátást rombolja.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az év elején egyhetes gazdademonstrációs akció kezdődött, amelynek során a gazdatársadalom elégedetlenségét kifejezve Németország nagy részét hosszabb-rövidebb időre lebénította.

Egyetértünk a német gazdákkal, és kitartó érdekérvényesítésre buzdítjuk őket, mivel az általuk tapasztalt nehézségek a klímavédelmi túlkapások miatt Európa-szerte problémát okoznak az élelmezésünkért dolgozó gazdatársadalomnak

– közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Meg kell állítani az uniós politikusok ámokfutását

Felhívták az európai döntéshozók figyelmét, hogy a most zajló tüntetések alkalmával lássák meg végre az észszerűtlen zöldintézkedéseik és a gazdákra nehezedő klímavédelmi nyomás okozta veszélyt, amely az egész európai uniós gazdatársadalmat is veszélyezteti. Az agrárkamara szerint elfogadhatatlan, hogy az politikusai átmenet nélkül követelnek tetemes anyagi áldozatokkal járó intézkedéseket a gazdáktól, miközben érdemi támogatást, innovatív megoldásokat nem adnak. Kiemelték, hogy az európai uniós gazdálkodók nagy többségének az egyre szigorúbb és gazdaságilag indokolatlan EU-előírások, a zöldek ideológiája által vezérelt Green Deal és Farm to Fork, a betarthatatlan állatvédelmi előírások és növényvédőszer-felhasználási korlátozások olyan komplex kihívást jelentenek, amely veszélyezteti nemcsak a gazdatársadalom boldogulását, hanem Európa megbízható, fenntartható, egészséges és válságálló élelmiszer-ellátását is.

Mindezek fényében a kamara kiemelte: a magyar kormány gazdaságpolitikai józansága és gazdatársadalom melletti elkötelezettsége példa a német szövetségi kormányzat számára is.

Ezért lázadtak fel a német gazdák

Emlékezetes, hogy a német gazdák már év eleje óta tüntetnek, és gyakran egész városok forgalmát zárták el traktoraikkal azért, mert a zöld lámpás koalíció kényszerhelyzetbe lavírozta magát, és a gazdák kárára akarta helyrehozni az alkotmányellenesnek nyilvánított költsévetési tervét. Az Olaf Scholz vezette koalíció mintegy hárommilliárd euróval akarja csökkenteni az általuk „klímakárosítónak” nevezett támogatásokat 2024-ben, amivel hadüzenetet küldött a klímavédelmi célokat és az ökológiai sokszínűséget tiszteletben tartó gazdatársadalomnak. A szövetségi kormányzat eltörölné az agrárdízel-kedvezményt, valamint a mezőgazdasági és erdészeti járművek gépjárműadó-mentességét, amit a mezőgazdasági érdekvédelmi szervezetek jogosan támadásként értékelnek. A német kormány felelőtlensége miatt 900 millió eurós adóterheléssel kell szembenézniük a gazdálkodóknak. Ez a jövőben tovább növekedhet, mivel a balliberális kormánykoalíció a fosszilis üzemanyagokra kivetett szén-dioxid-adót is növelné, még drágábbá téve a gázolajat a gazdák számára, a jelenleg is magas energiaárak mellett.