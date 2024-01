A Széchenyi Kártya Programban a múlt héten bejelentett, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által végrehajtott garanciadíj-csökkentés után az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) is jelentősen csökkenti az agrárhitelekhez adott garanciadíjait, így már az agrárium vállalkozásai is olcsóbban jutnak a program hiteleihez – jelentette be Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

Fotó: Róka László

Jelenleg is az államilag támogatott Széchenyi Kártya Program biztosítja a legolcsóbb vállalkozói hiteleket, évi 1,5–5 százalékos fix kamat mellett, 1–10 éves futamidőre, akár maximum 1,4 milliárd forint összegben nyújtva kedvezményes finanszírozást.

A KAVOSZ és az AVHGA közötti megállapodás értelmében 2024. februártól kétharmadával – évi nettó 0,2 százalékra – csökken az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban a vállalkozások által fizetendő garanciadíj mértéke, ami érdemi megtakarítást jelent az agrárvállalkozások számára

– emelte ki a vezérigazgató.

Jelentős díjcsökkentést jelentett be a Garantiqa A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. díjcsökkentésével hozzájárul a beruházások magas szinten tartásához, a gazdasági növekedés helyreállításához és a munkahelyek megvédéséhez.

A vállalati hitelezési piacon az ilyen kamat- és egyéb hiteldíjak tekintetében bekövetkező költségcsökkentések tovább ösztönözhetik a vállalkozói hitelfelvételt, az aktív banki hitelezés pedig elengedhetetlen a gazdaság növekedéséhez. Ehhez fontosak a kamat- és díjcsökkentések, és ezért fontosak az olyan lépések is, mint amilyen a kormány és a bankszövetség hétfői megállapodása, amelynek értelmében a bankok három hónapig vállalják, hogy hat hónapra elengedhetik a Bubor feletti kamatfelárat, ezzel érdemi forrásköltség-csökkenés következik be – mondta Krisán László.

A Széchenyi Kártya Program évente sok tízezer vállalkozásnak nyújt segítséget. 2023-ban több mint 46 ezer szerződést kötöttek, közel 1700 milliárd forint összegben. A program létrejötte óta pedig több mint 480 ezer ügylet valósult meg, 7800 milliárd forint összegben. Jelenleg naponta 300 ügyféltől, több mint 11 milliárd forint összegű hiteligénylést fogadnak be.