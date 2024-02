Tavaly összességében 16 százalékkal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak, de míg ezen belül a növényi termékeké 28 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2022-ben, addig az állatoké és állati termékeké 12 százalékkal emelkedett – derül ki a KSH összefoglaló kiadványából. A statisztikai hivatal értékelése szerint az egy évvel korábbinál jóval magasabb szántóföldi terméseredmények az árak alakulására is hatottak. Éves szinten a gabonafélék termelői ára 39, az ipari növényeké pedig ennél is nagyobb mértékben, 41 százalékkal csökkent.

A takarmányárak csökkenése segítette a baromfitartókat is.

Fotó: Shutterstock

Ahogy arról a Világgazdaság is rendszeresen beszámolt, jelentősen olcsóbb lett a búza és a kukorica. A háborús események okozta piaci bizonytalanság következtében májusban átmenetileg emelkedtek az árak, ez azonban nem bizonyult tartósnak és a búza felvásárlási ára tavaly decemberben a felére csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

Az alacsonyabb búzaárak a liszt árában is megjelentek, bár ebből a fogyasztók kevesebbet érzékelhettek, mint a malmok. Ugyanis – ahogyan azt Lakatos Zoltán, a gabonakereskedők, -feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója a Világgazdaságnak akkor elmondta, a liszt átadási ára – az árstop lététől, majd augusztus 1-jei kivezetésétől függetlenül – az év elejéhez képest júniusra megfeleződött. Csökkentek a fogyasztói árak is, de ennél kisebb mértékben: a júliusi 229 forintról decemberre 183 forintra. Év végére olcsóbb lett a szintén ársapkás napraforgó olaj is, több mint 10 százalékkal.

A március nem a paradicsomkedvelők hónapja volt

A zöldségek és a gyümölcsök ára a szántóföldi terményekével ellentétben emelkedett, utóbbiak ára 13, a zöldségféléké pedig 15 százalékkal nőtt tavaly a megelőző évihez képest. A statisztikából kiemelendő, hogy a zöldségfélék közül a sárgarépa ára 42, a vöröshagymáé pedig 48 százalékkal ugrott meg, míg a paradicsom mérsékelten, 5,8 százalékkal drágult.

Eközben a burgonya ára jelentősen, 34 százalékkal nőtt.

A paradicsom termelői árának változása a decemberi fogyasztói árakat nézve a boltokban is hasonlóan alakult, hiszen 2022 decemberében 1100, míg egy évvel később 1170 forint volt a kilónkénti ár, de év közben ennél nagyobb volt az elmozdulás, és márciusban 1870 forintos árról számolt be a KSH. A kései burgonya bolti ára a 2022. júniusi árhoz képest tavaly júniusban több mint 50 százalékkal volt magasabb, a decemberi árakat vizsgálva viszont már kevesebb mint 2 százalékos volt a drágulás.

Tavasz óta csökkent a csirke ára, mégis drágább volt, mint egy évvel korábban

Az élő állatok ára 15 százalékkal lett magasabb 2023-ban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vágócsirke felvásárlási ára két és fél évig folyamatosan emelkedett. A legmagasabb árat 2023 márciusában érte el az 511 forint/kilogrammos szinttel, majd novemberre kilogrammonként 400 forintra mérséklődött, decemberben pedig 444 forintra korrigált vissza. Éves szinten a termék árindexe összességében 8 százalékos növekedést mutatott 2023-ban.

Tovább bővülhet a baromfipiac, de ebbe belerondíthat a madárinfluenza és az ukrán import Növekedett tavaly a baromfiágazat itthon és az exportpiacokon is, de az év végén újra megjelenő influenzavírus a decemberi teljesítményt már lerontotta. A baromfipiac alakulásában leginkább az ukrán és a madárinfluenza hatásai játszhatnak szerepet, és míg a szárnyasok közül a csirkehús fogyasztása felfelé ível, a pulykahús áldozata a válságnak.

A vágósertés ára tavaly 21 százalékkal emelkedett a megelőző évihez képest. A júliusi, kilogrammonkénti 762 forintos csúcs után kisebb csökkenést figyelhettünk meg, ami novemberben megállt. Tavaly decemberben kilogrammonként 692 forintot adtak a vágósertésért.

Egész Európát termeléscsökkenés jellemezte, és a magas árak ellenére sem javult a sertéstartási kedv.

Az augusztusig ársapkás sertéscomb kilónkénti fogyasztói ára a hatósági ár kivezetésének hónapjában 1590-ről 1840 forintra nőtt, decemberig azonban csak mérsékelten, 30 forinttal lett drágább.

Az energia drágította meg a termelést

A mezőgazdasági ráfordítási árai tavaly a 2022-eshez képest 1,1 százalékkal csökkentek. Ez a mérséklődés a folyó termelőfelhasználás – vagyis a termeléshez szükséges, vásárolt termékek és szolgáltatások – árainak 2,5 százalékos csökkenéséből, valamint a mezőgazdasági beruházások árszínvonalának 10 százalékos emelkedéséből adódott. A folyó termelőfelhasználás összetevői közül a legnagyobb mértékben, 21 százalékkal, az energia ára nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ezen belül az üzemanyagoké 29, a fűtőanyagoké pedig 11 százalékkal emelkedett.

A műtrágyák ára 37 százalékkal volt alacsonyabb 2023-ban az előző évi csúcshoz képest, és a két évvel korábbi szintre esett vissza. A műtrágyacsoportokon belül ellentétes ármozgások voltak: míg a nitrogénműtrágyák esetében az árak tovább csökkentek, addig a többi termékcsoportban enyhén emelkedtek. Drágultak a növényvédő szerek és az állatgyógyászati készítmények is, 20, illetve 14 százalékkal.

A takarmányok ára 8 százalékkal maradt el a 2022-es átlagárhoz képest, ezen belül az egyszerű takarmányoké 19 százalékkal csökkent, míg a keveréktakarmányoké 2,4 százalékkal nőtt. A tavalyi negyedik negyedévében tovább folytatódott az árak csökkenése, 8,5 százalékkal voltak alacsonyabbak az előző negyedévihez képest.

A mezőgazdasági beruházásokon belül az épületberuházások árszínvonala 15, a gépberuházásoké pedig 5,7 százalékkal emelkedett tavaly az előző évhez képest.