Az elmúlt évben a magyar mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke 6,5 százalékkal volt magasabb az azt megelőző évinél, a bővüléshez a teljes termelési volumen 25 százalékos emelkedése járult hozzá. Az időjárás is kedvezőbb volt, de a hazai agrárium szereplőinek így is számos nehézséggel kellett szembenézniük: az a geopolitikai feszültségek, a terményárak csökkenése és az inflációs sokk, illetve a csökkenő fogyasztás jelentett kihívást a vállalkozásoknak – írja közleményében az OTP Bank. A külső nehezítő körülmények jellemzően továbbra is fennmaradnak, a gazdaság lassú növekedése mellett mérséklődő árnövekedésre és kamatszintre számítva az OTP Bank óvatos optimizmussal tekint az idei évre. Az uniós és nemzeti támogatások kedvezőbb finanszírozási lehetőséget nyújtanak, miközben az EU új közös agrárpolitikájának szigorodó szabályai fejlesztésre kényszerítenek.

Csányi Sándor bízik a pályázatok gyors elbírálásában.

Fotó: Németh Dániel

Az OTP Bank szakértői szerint a folyamatosan változó üzleti környezetben a siker kulcsa ezúttal is az alkalmazkodás lehet, és a támogatáspolitikának is elő kell segítenie a szerkezetváltást, ezáltal nagyobb súlyt adva a magasabb feldolgozottságú termékek előállításának.

A vidékfejlesztési források szempontjából 2024 a pályázati kiírások, a tervezés és a pályázatírás időszaka lesz. A fejlesztéseknek új lendületet adhat, hogy a gazdaságfejlesztésre rendelkezésre álló mintegy 1500 milliárd forint vidékfejlesztési forrásból az eddigi 50 százalékos beruházási támogatáson felül 15 százalékos kamat- és kezességi díjtámogatás is igényelhető.

Az OTP Csoport az elmúlt hét évben tizenegy sikeres akvizíciót hajtott végre, ennek eredményeként a teljesítő hitelállomány 3,5-szeresére nőtt, és öt országban – Magyarország mellett Bulgáriában, Szlovéniában, Szerbiában és Montenegróban – piacvezető bankká vált – emelte ki beszédében Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója. Mint mondta,

bízunk abban, hogy a pályázatok értékelése, a döntéshozatal, valamint a kifizetések a korábbinál is gyorsabbak lesznek.

A rendezvényen Nagy István agrárminiszter az elmúlt évet értékelve arról beszélt, hogy 2023-ban minden nehézség ellenére összesen mintegy 1400 milliárd forint agrártámogatást fizettek ki. A tárcavezető hozzátette, idén elindulhat annak a 2900 milliárd forintnyi vidékfejlesztési forrásnak is a felhasználása a magyar vidék, az agrárium és az élelmiszer-előállítás javára, amelynek 600 milliárd forintos uniós forrását a kormány további 2300 milliárddal egészíti ki 2027-ig. E forrásokból gazdaságfejlesztésre, a jövő építésének technológiai alapjaira 1500 milliárd forintot fordítanak.

A kisebb és nagyobb vállalkozások számára külön beruházási felhívások előkészítésén dolgozik az agrártárca azért, hogy ezeknek az igen különböző üzemméretű pályázóknak ne kelljen versenyezniük egymással

– fűzte hozzá a miniszter.

Az OTP Agrár Gálán idén is átadták az Agráriumért OTP Díjakat azzal a céllal, hogy ráirányítsák a figyelmet az agrárvállalkozások értékteremtő munkájára és kiemelkedő szakmai teljesítményére.

A díjazottak: