Mához egy hétre Záhonyban ott lesznek a gazdálkodók a traktorokkal – jelentette ki Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetségének elnöke, a Kossuth Rádióban. Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodók jövő pénteken fognak tiltakozni a záhonyi határnál az Európai Bizottság döntése ellen.

Magyarországról kilépő kamionok Záhonyban, a magyar-ukrán közúti határátkelőhelyen Fotó: Balázs Attila/MTI

A Bizottság szerdai előterjesztése, újabb egy évvel meghosszabbítanák az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatalát az unióba, sőt immár Moldovának is megadná ezt a lehetőséget – mutatott rá a Magosz elnöke. Ez lényegében dömpingárak kialakulását jelenti az unión belül, miután olyan termékekkel kell versenyre kelniük, amelyeknek előállítása során semmilyen uniós elvárást nem kell teljesíteni. Nem csak a gabona, hanem például a vámmentesen behozható termékek közé sorolt baromfi is problémás, hiszen az elmúlt években az unió annyi új előírást fogalmazott meg a közösségen belül termelőknek, hogy a csirkék majd, hogy nem négycsillagos szállodai színvonalon vannak tartva, miközben Ukrajnába szűk terű ketrecekben tartják a baromfikat.

A Magosz, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen kiadott teganapi közleményében jelezte, támogatja a nyugat-európai gazdálkodók követeléseit, akiket Brüsszelen túl a saját kormányaik intézkedései is sújtanak. Emlékeztettek arra, hogy a magyar kormány a hazai gazdáknak nemzeti hatáskörben tüntetés nélkül is biztosítja azokat a feltételeket, amelyekért a nyugati országok termelői az utcára vonultak. Többek között:

a gázolaj jövedéki adójának visszatérítése eddig és ezután is biztosított

a családi gazdaságokra és őstermelőkre vonatkozó adórendszer Európában is egyedülálló

megtiltottuk a földadó kivetésének lehetőségét

hazánk elsőként, az Európai Bizottság döntésével is szembemenve lezárta a határait az ukrán mezőgazdasági import előtt

„A magyar gazdák kiállnak a magyar kormány mellett, amely Brüsszellel szemben is védi az érdekeinket” – közölte a Magosz és a NAK a közös közleményben. Az ukrajnai termékek vámmentes behozatala ellen Nagy István agrárminiszter is tiltakozott. Mint írta, Brüsszel ismét cserben hagyta a kelet-európai gazdálkodókat, hiszen az Ukrajna számára biztosított autonóm kereskedelemliberalizációs intézkedést úgy tervezi meghosszabbítani 2025 júniusáig, hogy semmilyen megoldást nem javasol az ukrán gabonaimport okozta problémák kezelésére. A miniszter kifejtette: Magyarország egészen addig fenntartja az Ukrajnából érkező termékek nemzeti importtilalmát, amíg nem születik azzal egyenértékű nemzetközi megoldás.

A Magosz és a NAK korábban már felvonult a záhonyi határhoz. Erről készült az alábbi videó: