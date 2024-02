Már az is nyertes lesz, aki csökkenti a menetszámot, és akárcsak eggyel kevesebbszer megy ki gépeivel a földekre, a lényeg a gondolkodás megváltoztatása – írta le a Világgazdaságnak a Kukorica Kör Egyesület által kiírt, a hagyományostól eltérő megközelítésű termelési verseny meghirdetésének célját Daoda Zoltán, az egyesület ügyvezetője. Már az egyesület 2021-es megalapítását is az a cél motiválta, hogy ne a terméshozamok legyenek a fókuszban, hanem az eredmény, és az egyesület versenye is ezt honorálja.

Tavaly jobbak voltak a hozamok az előző évinél, de ágazati szinten veszteséggel zártak a növénytermesztők.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld



Azóta egyre többen ismerik fel, hogy újfajta gondolkodásra van szükség, amihez a szakértőktől is kapnak muníciót. Az egyesület tavalyi, még meghívásos versenyének díjátadásán Fórián Zoltán, az Erste Agrár Központ vezető agrárszakértője például azt mondta, hogy a rendkívüli piaci helyzet változtatásokra sarkallhatja a termelőket, és a magyar mezőgazdaság is kiléphet abból a „nyomvályúból”, amelyben évtizedek óta halad. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg nemrég a PREGA precíziós gazdálkodási és agrárdigitalizációs konferencián, azzal, hogy a magyar élelmiszer-gazdaságnak át kell lépnie a minőségalapú versenybe.

Rá sem ismerünk majd a magyar mezőgazdaságra, akkora átalakulás jön Új növények, kevesebb szereplő – de egyelőre kérdés, mivel lehet leváltani a gabonatúlsúlyos termelésszerkezetet.

A minőség hozhat eredményt, aki pedig javítani akar terményei beltartalmi értékein, olyan módszereket kell alkalmaznia, amelyek nem feltétlenül növelik a hozamokat – mondta Daoda Zoltán, aki előrevetítette:

Ahogyan az igazoltan ökotermelésből származó terménynek más az ára, a kukoricánál is lesz minőségi felár. Ha nem is rögtön az első évben, de a második-harmadikban már a jövedelemben is mérhető lesz az átállás pozitív hatása.

Az egyesület vezetője szerint hatékonyan kell gazdálkodni, és át kell alakítani a termelést, ami persze nem megy egyik pillanatról a másikra. Befolyásolják a sikert a talajadottságok, az agrotechnikai feltételek, a munkaerő-adottságok, de még az amortizáció mértéke is.

Az első lépések között olyanokra kell gondolni, hogy a gazdálkodó megfelezi a menetszámot a talajművelésben, optimalizálja a tőszámot, a növények igényeinek, illetve a talaj tápanyag-szolgáltató és vízmegtartó képességének megfelelően juttatja ki a tápanyagokat. Ehhez szakmai hozzáértés szükséges, ami a termelők többségének megvan, illetve akinek nincs, annak lehetősége van akár szaktanácsadóktól segítséget kérni, vagy a Kukorica Kör edukációs rendezvényein bővíteni ismereteit. Az egyesület idén ezeket az eseményeit kifejezetten erre „hegyezi ki”.

A kételkedők, a próbálkozók, azok, akik el mernek térni a szokásostól, ők azok, akik a nyertes oldalra kerülnek

– mondta Daoda, hozzátéve, hogy ez látszik a tavalyi termelési verseny tapasztalataiból is. Ugyancsak örömteli benyomás, hogy a talajcentrikusság milyen erősen jelen van a jó eredményeket elérők gazdálkodásában. A termőtalaj az első számú termelőeszköz, és a termelési versenyben jól teljesítőknél megfigyelhető volt a tápanyag-kijuttatás és a talajművelés átalakítása, az öntözéses kategóriákban indulóknál pedig a mesterséges vízkijuttatás optimalizálása. A talajművelésben pedig vegyítették a forgatásos és a forgatás nélküli módszereket, ugyanis arra is figyelemmel kellett lenniük, hogy egy ilyen „pocokjárta világban” nehéz az ekét teljesen elhagyni – fogalmazott.

A termelési versenybe idén már nem meghívásos alapon lehet jelentkezni, hanem április 1-jéig bárki számára nyitott a lehetőség.