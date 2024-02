A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) határozottan elutasítja az Európai Bizottság minap előterjesztett intézkedését, amellyel újabb egy évvel meghosszabbítanák az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli, teljesen szabad behozatalát. Ez ellen minden létező eszközzel a leghatározottabban fel fognak lépni a magyar gazdák.

A két agrárszerveztet közös közleményében emlékeztetett arra, hogy elsőként jelezték – tárgyalásokon és tüntetéseken is –, hogy az ukrán árukkal kapcsolatos átgondolatlan brüsszeli döntés az EU egész mezőgazdaságát tönkreteszi, és ellehetetleníti a jövőben is. Mint írták, az ellenőrizetlen minőségű, tiltott vegyszerekkel kezelt, GMO-s termékek ugyanis nem csak a fogyasztókra nézve jelenthetnek veszélyt, hanem az uniós mezőgazdaságra is. Már akkor figyelmeztettek arra, hogy ha ezt a tisztességtelen versenyt továbbra is fenntartja az Európai Bizottság, az az európai – köztük a magyar – gazdák tömeges csődjét okozza. Az európai tüntetéseket látva elmondható, hogy ez be is következett.

A tiltakozók egy „Nyomás alatt álló állattenyésztők” feliratú transzparenssel menetelnek a Promenade des anglais-n, a francia Riviérán, Nizza városában 2024. február 1-jén Fotó: AFP

A Magosz és NAK ezért támogatja a nyugat-európai gazdálkodók követeléseit, akiket Brüsszelen túl a saját kormányaik intézkedései is sújtanak. Emlékeztettek arra, hogy a magyar kormány a hazai gazdáknak nemzeti hatáskörben tüntetés nélkül is biztosítja azokat a feltételeket, amelyekért a nyugati országok termelői az utcára vonultak. Többek között:

a gázolaj jövedéki adójának visszatérítése eddig és ezután is biztosított

a családi gazdaságokra és őstermelőkre vonatkozó adórendszer Európában is egyedülálló

megtiltottuk a földadó kivetésének lehetőségét

hazánk elsőként, az Európai Bizottság döntésével is szembemenve lezárta a határait az ukrán mezőgazdasági előtt

„A magyar gazdák kiállnak a magyar kormány mellett, amely Brüsszellel szemben is védi az érdekeinket” – közölte a Magosz és a NAK a közös közleményben. Mint írták, az európai gazdák egységes fellépése érdekében folyamatosan egyeztetnek a V4-es és más európai érdekképviseletekkel is.

A nyugat-európai gazdák küzdelme Brüsszellel, sokszor a saját kormányukkal szemben is, jelzi a probléma súlyát, ezért közösen kell küzdenünk az élelmiszer-önrendelkezés és a minőségi élelmiszerek biztosítása érdekében – közölte a Magosz.

Mint ismert, Németország, Franciaország és Litvánia után Belgiumban is az utakra vonultak a gazdák, tisztességes jövedelmet követelve. Hétfőn lezárták az ország déli részén lévő autópályákat, kedden reggel fennakadásokat okoztak a forgalomban a holland határ közelében, és traktorkonvoj tartott a kikötő felé. Bejelentették azt is, hogy Alexander De Croo kormányfő kedden tárgyalóasztalhoz ül a gazdák képviselőivel.