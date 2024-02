Szégyen, hogy újra itt kell lennünk és így kell hallatni a hangunkat, mert az valahogy nem akar eljutni a brüsszeli elefántcsont toronyba – kezdte a demonstrálóknak mondott beszédét Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Szerinte a brüsszeli bürokrácia folyamatosan pakolta a terhet az agrártermelők „hátizsákjába”, most viszont úgy kell „felmászniuk a hegyre, mintha a rengeteg teherrel a hátunkon egy zergével versenyeznének” – utalt az ukrán agrártermékekre. Ukrajnával ugyanis egyenlőtlen a harc, hiszen azoknak semmilyen uniós előírásnak nem kell megfelelniük. Márpedig ilyen küzdelemben mi nem veszünk részt – nyomatékosította.

Rengeteg traktorral vonultak fel a gazdák a záhonyi határátkelőhöz.

Fotó: Magosz

A NAK-elnök érthetetlennek nevezte, hogy az Európai Bizottság egy évvel meghosszabbította az ukrán árukra vonatkozó könnyítéseket. Miért gondolják, hogy ezekkel az ellenőrizetlen módon előállított élelmiszerekkel jobban jár Európa? – tette fel a kérdést Elfogadhatatlannak nevezte azt is, hogy GMO-s élelmiszereket kényszerítenek az uniós fogyasztókra. Azt kérjük, hogy minden más, unión kívülről érkező termékre azok a szabályok vonatkozzanak, amit az EU gazdáinak is be kell tartani – hangsúlyozta.

Nem tudok mást gondolni erről, mint hogy a cél az európai vidék eltüntetése

– jelentette ki.

Azt pedig senki ne gondolja, hogy az ukrán termékekre adott engedményekkel az ukrán kisparasztokat támogatja az EU, ezzel szemben viszont a brüsszeli könnyítések a jellemzően Ukrajnán kívüli nagytőkések befektetéseit védik.

Az európai gazdatüntetésekre utalva elmondta, hogy lassan ébredezik a kontinens nyugati fele is, de nekik halmozottan hátrányos a helyzetük, mert „ezt a sok őrültséget a saját kormányuk is támogatja, míg a magyar kabinet a gazdálkodók mellé állt. Az is igaz, hogy a 23 ukrán termékre kiterjesztett importtilalommal nem oldjuk meg a problémáinkat, hiszen kellenének az ukránok által elfoglalt piacaink.

A 2005-ös gazdatüntetésekre emlékeztetett felszólalásában Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (Magosz) elnöke, mondván, hogy

akkor mi voltunk, akik Európában elsőként felemeltük s szavunkat.

Európa gazdag parasztjai akkor még mosolyogtak, most ők vonulnak a fővárosaikba, mi pedig az ő kormányaik által hozott döntések miatt erre a határra – vont párhuzamot a megmozdulások között. Azt kell elérnünk, hogy azokat az élelmiszereket, amelyeket mi nem állítunk elő, sőt nem is engedélyezünk, azt ne is lehessen behozni, mint például a sokak által megtévesztően műhúsnak nevezett „különleges eljárással előállított biológiai masszát”, aminek semmi köze a húshoz. Az Ukrajnában zajló jogszabályi változások közül pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy január 1-jétől, tízezer hektárig már gazdasági társaságok is vásárolhatnak termőföldet, amihez csupán egy ukrán tagot kell „felmutatniuk”.