„Az idei jelentkezési adatokból jól látszik, hogy egyre nő a felvételizők bizalma a modellváltó egyetemekben. Különösen fontos eredmény, hogy a képzések és az oktatási infrastruktúra modernizálását érintő fejlesztéseink hatására a gödöllői Szent István Campus képzéseit még a tavalyi rekordhoz képest is többen jelölték meg” – értékelte az adatokat Gyuricza Csaba, a MATE rektora. Az elmúlt két évben 140 százalékkal nőtt a MATE kaposvári pedagógiai képzéseinek vonzóképessége is. Míg tavaly 1204-en, addig idén 1421-en választották ezt a szakterületet, sőt száz fővel nőtt az első helyes jelentkezések száma is. E téren az idei sztárszak a gyógypedagógia alapképzés lett, ahol a tavalyihoz képest 11 százalékkal emelkedett a jelentkezések száma.

A modernizálás vonzóbbá tette a gödöllői campust.

Fotó: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

A rektor szerint az évek óta népszerű mezőgazdasági mérnöki, kertészmérnöki és élelmiszermérnöki agrárképzések mellett sok felvételizőt vonzanak a műszaki és gazdasági képzések is. A Kaposváron és Gödöllőn induló gépészmérnöki alapképzést például a tavalyi rekord évhez képest közel 20 százalékkal többen jelölték meg.

A 2023 őszén újraindult szarvasi képzések iránt a tavalyihoz hasonló az érdeklődés.

Mindez a helyi képzési és infrastrukturális fejlesztéseket tekintve kiváló visszaigazolást jelent a MATE számára, és előrevetíti a Békés vármegyei mezőgazdasági képzések stabilizálódását és további erősödését.

Népszerűek maradtak a növényorvosi, az élelmiszermérnöki, az élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnöki, az agrármérnöktanár, az ellátásilánc-menedzsment, valamint a vezetés és szervezés mesterképzések is.