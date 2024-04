A Budapesti Nagybani Piacon a hétfői árak szerint a hazai első osztályú újburgonyát kilónként 1000–1200 forint közötti áron, az áttelelt hazai krumplit 240–300, míg az importot 300–400 forintért kínálták. Ezek az árak elmaradnak az egy évvel ezelőttitől: az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) április második hetében 11 százalékos árcsökkenést mért, azóta pedig a legfrissebb áradatok szerint ennél is nagyobb mértékű az áresés. Az öt nagy budapesti vásárcsarnokban ugyanis az idén április 19-i és az egy évvel korábbi legmagasabb burgonyaárak 1280 és 2498 forint között, addig idén 1980 forint között váltakoztak úgy, hogy az újburgonya ára mindenütt csökkent az előző évihez képest.

Árcsökkenés jellemzi a piaci zöldségkínálatot is / Fotó: Lang Róbert

A hazai 40–47 milliméter méretkategóriájú gömbparadicsom 875, a 47–57 milliméteres pedig 910 forintos kilónkénti heti átlagáron került a nagybani piac választékába április második hetében, az előző évi azonos heti árához képest 10, illetve 14 százalékos a csökkenés. Ez a vásárcsarnokokban is megjelent: a Nagycsarnokban például az egy éve 698 és 1980 forint közötti kilónkénti áron kínált paradicsom ára múlt pénteken 680 és 1280 forint között volt.

A paradicsompiacon az idei első 15 hét átlagát vizsgálva is markáns az árcsökkenés: az gömb típusú nagykereskedelmi ára 18 százalékkal, 935 forintra, míg a hazai terméké 15 százalékkal, 992 forintra csökkent ebbe az időszakban. Ugyancsak lejtőre került a fürtös paradicsom nagykereskedelmi ára, amelyből az importárué 18 százalékkal 1020 forintra, a belföldié pedig 8 százalékkal, 1309 forintra mérséklődött ugyanekkor.

A hagymapiacon előztek a lilák

Mérsékeltebben lettek olcsóbbak a saláták, itt a belpiaci fejes saláta a tavalyi 15. hetinél 2 százalékkal alacsonyabb, 245, a lollo tépősaláták pedig 288 forintos darabáron, az egy évvel korábbinál 4 százalékkal olcsóbban szerepeltek a kínálatban.

Bezuhant ugyanakkor a vöröshagyma ára: a hazai barna héjú, 40–70 milliméter átmérőjű vöröshagymát a tavalyit 35 százalékkal alulmúló 260, az importterméket pedig az egy évvel korábbinál 43 százalékkal olcsóbban, 280 forintért kínálták.

Ezzel szemben a lila hagyma ára kilőtt: ebből belföldit az egy évvel ezelőttinél 52 százalékkal drágábban, 500 forintért, a hollandiait pedig 37 százalékkal magasabb áron 560 forintért árusítottak.

Olcsóbb lett az import is

Nagyrészt csökkent az ebben az időszakban csak importból beszerezhető zöldségek ára is. Az AKI jelentése szerint például a padlizsán nagykereskedelmi ára 19, a karfiolé 11, a brokkolié pedig 2 százalékkal lett alacsonyabb, míg a cukkinié 2 százalékkal csökkent április második hetében az egy évvel korábbihoz képest. Más zöldségfélékből a belföldi és a külpiaci termék egyaránt folyamatosan jelen van a kínálatban.

A burgonya, a tölteni való paprika, a barna héjú vöröshagyma esetében az import volt az olcsóbb, míg a gömb- és fürtös paradicsomnál már a hazait kínálták alacsonyabb áron.

Ezekben a hetekben várható, hogy a legtöbb terméknél az importot fokozatosan kiszorítja a hazai termés.

Az import tölteni való paprika nagykereskedelmi ára 13 százalékkal, 1444 forintra csökkent, míg a belföldi ennél olcsóbb 1377 forint volt, ez az ár azonban 7 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi.

A nagybani piac kínálatában az itthon is egyre népszerűbb kaliforniai paprikából az importtermék volt jellemző, de a tavalyinál 18 százalékkal alacsonyabb 1356 forintos kilónkénti átlagáron, és mellette idén április elejétől megjelent a belföldi termék is. A fejes káposztából a hollandiai árut a tavalyinál 20 százalékkal olcsóbban, 270 forintért adták a nagybanin, de szintén 20 százalékkal a tavalyi ár alatt, 225 forintért megjelent a belföldi szabadföldi, valamint a tavaly ilyenkor jellemző árnál 7 százalékkal drágábban, 535 forintos kilós áron a primőr termék is.

Jön a hazai

A hajtatott, majd a szabadföldi magyar zöldségtermés felfutásával a következő hetekben várhatóan csökken az importtermékek kínálata, illetve egyes zöldségfélékből, mint például

a csiperkegomba,

a petrezselyem,

a sütőtök,

a torma,

a spenót,

a cékla, illetve

a kínai kel,

nem is jelent meg a kínálatban import a belföldi mellett. A kígyóuborkánál például ez úgy néz ki, hogy az év első hónapjaiban a spanyolországi termék uralja piacot (idén a tavalyinál 30 százalékkal alacsonyabb, 808 forintos kilónkénti átlagáron), április elejétől pedig pedig már csak a belföldi kígyóuborka volt jelen a felhozatalban. Ennek az ára az egy évvel ezelőttihez képest 20 százalékkal, 833 forintra csökkent a 9–15. hét közötti időszakban.