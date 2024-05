Rossz hír a magyaroknak: itthon drágult, külföldön olcsóbb lett a tokaji

Az idei első két hónapban átlagosan 16 százalékkal nőtt a belföldön termelt és belföldön értékesített földrajzi jelzés nélküli, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok értékesítési ára a tavaly január–áprilisihoz képest – közölte az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Ezzel is csupán 30 ezer forint lett a hektoliterenkénti ár, ami literenként 300 forintos átlagárat jelent. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok közül a fehérborok feldolgozói értékesítési ára 10 százalékkal 27,1 ezer forint per hektoliterre, a vörös- és rozéboroké 34 százalékkal 36,5 ezer forint per hektoliterre nőtt. A tokaji borok hektónkénti átlagára 81,95 ezer forint volt.

Itthon sikerült árat emelni a borászoknak: a rozéborok és a tokaji is megdrágult / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A belföldön termelt és külföldön értékesített földrajzi jelzés nélküli, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok értékesítési ára a belföldinél szerényebb mértékben, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 6 százalékkal emelkedett éves alapon, 30,5 ezer forintra nőtt hektoliterenként 2024 első négy hónapjában. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok értékesítési ára mintegy 9 százalékkal, hektónként 27,5 ezer forintra nőtt.

A vörösborok népszerűségének csökkenése jól meglátszik az adatokon: az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok 12 százalékkal alacsonyabb áron, hektoliterenként 25,2 ezer forintért kerültek forgalomba a nemzetközi piacon a megfigyelt időszakban.

Itthon menőbb a tokaji

A belföldön termelt és belföldön értékesített, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok közül a tokaji fehérborok belföldi értékesítési átlagára 2023 első négy hónapjához mérten 9 százalékkal, hozzávetőleg 158 ezer forint per hektoliterre nőtt 2024. január–április között.

A vörösek közül az egri borok azért tartják magukat, hiszen az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott vörös- és rozéborok közül az Egri borvidék termékeinek belföldi értékesítési átlagára közel 8 százalékkal, 62,5 ezer forint per hektoliterre emelkedett a vizsgált időszakban.

Az exportárakban más a helyzet mint itthon: a belföldön termelt és külföldön értékesített oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok közül a tokaji fehérborok értékesítési átlagára 2 százalékkal – csaknem 82 ezer forint per hektoliterre – mérséklődött 2024. január–április között az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott egri vörös- és rozéborok értékesítési ára pedig mintegy 2 százalékkal, 68,4 ezer forintra emelkedett hektoliterenként.

Csökkenő áron ment exportra a palackos bor

A borexport mennyisége 169 ezer hektoliterre bővült január–februárban, vagyis közel 6 százalékkal volt több, mint az egy évvel korábbi hasonló időszakban, értékben pedig közel 2 százalékkal, hozzávetőleg 6 milliárd forintra emelkedett – idézte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait az AKI. A külpiacon értékesített mennyiség 74 százalékát a lédig borok tették ki, amelyek exportja mintegy 4 százalékkal, 124,9 ezer hektoliterre nőtt a vizsgált időszakban. A palackos borok kiszállítása 10 százalékkal, 44,1 ezer hektoliterre emelkedett, míg értéke 6 százalékkal, 2,9 milliárd forintra csökkent.

A nemzetközi piacon továbbra is a magyar fehérborok voltak a keresettebbek, a kivitel 84 százalékát tették ki a megfigyelt periódusban.

Ugyancsak a KSH szerint Magyarország borimportja 2024. január–február között 10 ezer hektoliterre nőtt, ezzel mintegy 14 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit, és szinte teljes egészében palackos kiszerelésű volt. A behozott borok átlagára emelkedett, hiszen palackos és a lédig kiszerelésű borok behozatalának összértéke a mennyiségi növekedés mértékét jóval meghaladva, 45 százalékkal, 0,9 milliárd forintra nőtt.