A márciusi enyhe növekedés után áprilisban gyakorlatilag nem változott a nyerstej hazai felvásárlási ára, amely alig 0,1 százalékos javulással a 166,16 forint/kilogrammos szintet érte el, így 12 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi ártól – közölte a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adataira hivatkozva. A piaci helyzetkép szerint eközben a kiviteli ár 8 százalékkal csökkenve 136,66 forintra esett vissza, amely ugyan az egy évvel korábbi árat 26 százalékkal meghaladja, de a belpiaci felvásárlási árnál 18 százalékkal alacsonyabb. Áprilisban a felvásárlás 5, a nyerstejexport pedig 6 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, ezzel éves összevetésben az év első négy hónapjában a felvásárlás 3, a kivitel pedig 7 százalékkal nőtt. A nyerstej kiviteli arány 11,6 százalékos.

A trappista árának alakulása a fogyasztók számára fontos irányjelző / Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

A márciusihoz képest 2 százalékkal drágábban adták a feldolgozók a trappistát, és 1 százalékkal kértek többet a tehéntúróért. A 2,8 százalék és az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos UHT-tej, valamint az adagolt vaj feldolgozói átadási ára egyaránt 1 százalékkal, a tejföl és a gyümölcsös joghurté pedig 2 százalékkal csökkent.

A KSH a fogyasztói árakban

a 20 százalékos tejfölnél 3,

az adagolt vajnál 3,

az 1,5 százalék zsírtartalmú ESL-tejnél pedig 1 százalékos

emelkedést mért. Eközben a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos UHT-tej ára stagnált, míg

a trappista sajt 1,

a 2,8 százalék zsírtartalmú ESL-pasztőrözött tej 2,

a 12 százalék zsírtartalmú tejföl 4,

a gyümölcsös joghurt szintén 4 százalékkal

lett olcsóbb a boltokban.

Az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságának előrejelzése szerint az input költségek kedvezően alakulnak, az energia, a műtrágya és a takarmány ára is csökken, ezzel pedig a mezőgazdasági termékek áraiban, illetve a feldolgozói árakban is csökkenés tapasztalható. A csökkenő trend ellenére ugyanakkor az árak még mindig a Covid előtti szint felett mozognak. Az élelmiszerárak viszonylag stabilak, de még mindig magasak, mindez pedig a gazdasági növekedéssel és a háztartások bevételeivel kapcsolatos gyenge kilátásokkal együtt idén is negatívan befolyásolhatja a fogyasztói trendeket

A Bizottság szerint, bár

a tejtermékek iránti globális kereslet továbbra is viszonylag gyenge, a javuló beltartalmi értékek, illetve a versenyképes árak hatására az uniós idén kismértékben tovább erősödhet, különösen a sajt és a savópor esetében.

A vaj exportjában a tavalyi rekordévet követően már csak mérsékeltebb növekedés várható, míg a tejporok exportját fékezi a legfontosabb célpiacok növekedési kilátásainak romlása.

A friss tejtermékek előállítása és az EU-n belüli felhasználásuk a várakozásokon felül emelkedett 2023-ban, de idén az uniós fogyasztás valószínűleg visszatér az elmúlt évek csökkenő trendjéhez, az export pedig tovább mérséklődik a tartósan gyenge globális kereslet következtében.

Az Európai Bizottság prognózisa szerint a friss tejtermékek közül a tejszín és a joghurt termelése még növekvő tendenciát mutathat az erős belső kereslet miatt, a fogyasztói tej előállításában azonban visszaesés várható.