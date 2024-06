A klímaváltozás ellen felhasználható milliárdokra pályázhatnak a gazdák

Túl van a társadalmi egyeztetésen az Agrárminisztérium (AM) tervei szerint „Földhasználatváltást elősegítő beruházások és azok fenntartása” címmel meghirdetendő pályázati felhívásra, amely célja a klímaváltozás hatásainak mérséklése a termőföld más célú hasznosításával.

A klímaváltozás hatásait szeretnék tompítani / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez pedig a tárca közlése szerint a mezőgazdasági területek ökoszisztéma-szolgáltatásainak erősítését szolgálja, ami a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása, a beporzók, az apróvadfajok, vagy éppen a mezőgazdasági területhez kötött madárfajok számára kedvező élőhelyek fejlesztése révén történhet meg. Mindezeken felül cél a talajerózió elleni védelem erősítése is.

A pályázat jól illeszkedik az AM korábban megfogalmazott céljaihoz, hiszen kidolgozta, tavaly pedig el is fogadtatta a 2030-ig szóló Nemzeti Biodiverzitás Stratégiát. Ebben is szerepel, hogy a biológiai sokféleség az élővilág változatosságát jelenti, az élelmiszertermelés alapja, és a sokszínű természeti értékek hosszú távú megőrzése pedig elengedhetetlen a jelen és a jövő generációinak jóllétéhez. Emellett kiemelt szerepet játszik továbbá a katasztrófák, a járványok és betegségek elkerülésében, hatásainak enyhítésében, illetve a globális és a regionális klíma szabályozásában.

Az élőhelyek változatosságának megőrzése, vagy újbóli megteremtése, a tájképi elemek helyreállítása, valamint a vizek védelmét és az erózió elleni védekezés hozzájárulnak az agrártevékenység által okozott káros éghajlati változások mérsékléséhez, illetve segíti az azokhoz való alkalmazkodást. A pályázati forrást elnyerő nem termelő beruházások segítségével pedig a nem csak a biológiai sokféleség védelme, hanem a talaj, a víz és a levegő megóvása, valamint a táj jellegzetességének megőrzése is megoldható lesz – érvel a tárca a pályázati kiírás mellett.

A pályázati felhívást 9 milliárd forintos keretösszeggel tervezi meghirdetni az Agrárminisztérium,

amiből 3,7 milliárdot az első célterületre, azaz a földhasználat-váltást, illetve az élőhelyek helyreállítását elősegítő nem termelő beruházások megvalósítására fordíthatnak a nyertes pályázók. Ilyen beruházás lehet például

a biodiverzitás-védelmi célú évelő kultúrák telepítése,

az erózióvédelmi célú gyepes sávok kialakítása,

a füves, cserjés sávok létrehozása és

a gyeptelepítés.

A keretösszeg másik része, 5,7 milliárd a beruházások hasznosulását célozza, ebből lehet ugyanis finanszírozni a földhasználat-váltást, illetve az élőhelyek helyreállítását elősegítő nem termelő beruházások fenntartását. A pályázati kiírás létjogosultsága mellett az AM szerint egyéb érvek is szólnak, így például az, hogy fejlesztések megvalósítása és azok fenntartása a környezeti és természetvédelmi értékek megőrzése és növelése mellett a fenntartható mezőgazdasági termelést is szolgálják.