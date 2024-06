Csak ősgabonából készült kenyeret enne? Mutatjuk, hol vásárolhat belőle

Csaknem hatvan helyszín került fel arra a térképre, amely a vásárlóknak mutatja, hogy hol találhatók meg Magyarország-szerte azok a pékségek, malmok vagy éppen gazdaságok, ahonnan kiváló minőségű ősgabona lisztet, kenyeret vagy tésztát vásárolhatnak – tudatta az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet.

A kézműves pékségek látogatóinak sokszor már az alapanyag is kiemelten fontos, a térképre gazdaságok is felkerültek / Fotó: Oláh Tibor / MTI

Az ősgabonák a kenyérbúza rokon fajai, amely közül a legismertebb a tönköly (Triticum spelta), de az alakor (Triticum monococcum) és a tönke is reneszánszát éli.

Az ősbúzák különálló gabonafajok, a legrégebben termesztett kalászos növényeink, amelyeket pelyvás gabonáknak is hívunk.

Az alakort, vagy más néven egyszemű búzát az ember körülbelül 12 ezer évvel ezelőtt háziasította. A tönke a durumbúza pelyvás rokona, a Római Birodalom egyik uralkodó gabonafaja volt, amíg a tönköly a középkori Nyugat-Európában volt meghatározó. A modernkori mezőgazdaság fejlődésével a csupasz szemű búzák, a durum- és a kenyérbúza, azonban kiszorították a termesztésből ezeket az ősi és jelenleg alulhasznosított gabonafajokat, amelyek iránt újra növekvő kereslet mutatkozik. A tönköly a 90-es évektől kezdve tért vissza erőteljesen a termesztésbe, mára pedig jelentős, több mint 90 százalékos részt foglal el e három tájfajta gabona az ökológiai termesztésében.

Alakor – az ősember és Ötzi, a jégember búzája (i. e. 10 ezer – i. e. 3-4 ezerig)​

Tönke − A fáraók gabonája, az ókori Egyiptom és az ókori Róma búzája (i. e. 4000–i. sz. 100)

Tönköly – A bronzkori Svájc és Németország gabonája (i. e. 3000–1200). A középkorban Nyugat-Európa egyik legfontosabb búzája.

Az ősgabonák pozitív tulajdonságaik miatt, mint a kedvező beltartalmi értékük, az egyedi ízviláguk és a kémiai növényvédő szerek használata nélküli termeszthetőségük, fontos piaci lehetőséget nyújtanak a biogazdálkodóknak. A környezet- és egészségtudatos vásárlók, valamint a gasztronómia szerelmesei számára pedig értékes és változatos alapanyagot biztosítanak, ezeket az alapanyagokat pedig a kézműves pékségek (is) hasznosítják.

A fogyasztók elsősorban azért keresik fel a kézműves pékségeket, mert bíznak a pékben, hiszen ő egyben „arca” is a terméknek. A vásárlók a kiemelkedő minőségért, a zamatos ízért, a megbízható eltarthatóságért és a kedvező élettani hatást nyújtó pékáruért járnak a kézműves pékségekbe. Egyre több vásárlót érdekel az is, hogy a kedvenc kézműves pékségében a termékpalettán a kenyérbúza mellett már az ősgabonából készült kenyerek is megtalálhatók.