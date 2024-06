Már van hazai dinnye az árusoknál

A magyarországi görögdinnye-termőterület két éve negatív rekordszintre, 2635 hektárra csökkent – írja a Teol. Tavaly már erőteljes területnövekedés volt tapasztalható, és mivel az előző év kifejezetten sikeres volt, az idén további bővülés történt, és a termőterület nagysága elérte a 3300 hektárt.

Hamarosan tömegével érkezik az elárusítóhelyekre a magyar dinnye / Fotó: Kállai Márton

Növeli a termelési kedvet, hogy a múlt évben jó évet zárhattak a termelők. Elsősorban a július volt nagyon jó hónap az alagutas dinnyéket termelők számára, az augusztus elején érkezett kisebb lehűlés egy időre sajnos visszavetette a dinnye iránti keresletet, de aztán a hónap további része már szintén jól alakult, összességében közepes augusztust zárhattak a gazdák, de általában ez is elfogadható árbevételt eredményezett. Tolna vármegyében Paks, Szedres, Tengelic, Medina, Kajdacs, Fadd és Németkér környékén többen is foglalkoznak dinnyetermesztéssel. Ennek költségei egy év alatt óriási mértékben növekedtek, de a gazdák minden gond ellenére bizakodók, hiszen a hazai dinnyének nincs párja.

Minden alapanyag drágább lett, nem is beszélve a munkaerőről, amely elengedhetetlen a szedésnél

– mondta el a lapnak Bognár János szedresi termelő, aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is tagja. Néhány üzletlánc már bejelentette, hogy akciózni fognak a magyar dinnyével. Bognár János attól tart, hogy az akciózás azt jelenti, hogy a termelőktől olcsón, önköltségi áron vennék át a dinnyét, ez pedig sokakat tenne tönkre. Az üzletláncoknak ez nagy üzlet, hiszen az olcsó dinnyével becsalogatják a vevőket, a termelőknek pedig azt jelentené, hogy semmit nem nyernek ezen az üzleten. Ezért önmérsékletre kéri a termelőket.

Egyértelműen csökken a fogyasztók által igényelt, preferált dinnyék mérete, ez európai trend. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a közepes méretkategória helyett a kicsit, a kicsi helyett pedig a 2-4 kilogrammos minidinnyét keresik a vásárlók, és ez a tendencia egyre gyorsul. Emellett folyamatosan nő a magszegény – a köznyelvben mag nélkülinek hívott – dinnyék aránya mind a környező országokban, mind hazánkban.

Sőth Mihály tolnai kereskedő is megerősítette, már egy hete magyar, nagy fólia alatt termelt szedresi dinnyét árul.

Jelenleg 800-900 forintért adják kilóját, de napról napra csökken az ára, a hét végén már 700 forint lesz.

Úgy kalkulálnak, hogy a hazai szabadföldi változatból már e hónap utolsó napjaiban lehet vásárolni.

A kiskereskedelmi láncok által berendelt dinnyék között is van különbség. A magyar láncokban gyakoribb, hogy a boltban a dinnyepult mellé embert rendelnek, aki felvágja a dinnyét a vásárlóknak, ezért ezek a láncok nagyobb méretű dinnyét is rendelnek – tájékoztatott a szervezet. A többi lánc csaknem kizárólag a középméretű tartályládás dinnyét rendeli be a termelőktől. Szintén a nagyobb dinnyék dominálnak az útszéli árusító helyeken vagy piacokon, ahol fel is vágják a dinnyét a fogyasztóknak, de ezeknek az árusítóhelyeknek a jelentősége az utóbbi években folyamatosan csökken.